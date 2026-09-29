Maristas se prepara para entrar en juego

Josefina Zeballos, Brenda Fontana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Adama Coulibaly en el banquillo durante el Cortegada-Maristas de pretemporada Aitana Vidal

Tras mucho tiempo de espera, por fin ha llegado la semana del estreno en la temporada 2026-27 para el Sparking Truth Maristas. Una temporada que significará el debut del club colegial en la Liga Femenina Challenge, segunda categoría del baloncesto nacional.

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Casi 150 días más tarde después de conseguir ese histórico ascenso en el Colegio con una exhibición contra el GEiEG, Maristas se estrenará este sábado (17.00 horas) a domicilio en la pista del Castelló. Para el primer partido como locales tendrán que esperar una semana más, cuando recibirán el sábado 10 de octubre al Iraurgi (18.00 horas).

Un verano que puede haber parecido largo, pero que ha ayudado a las jugadoras del equipo a desconectar y a prepararse de la mejor manera posible para este nuevo reto. “El verano siempre viene bien para desconectar y recargar pilas, pero sí que es verdad que cuando estás acostumbrada a competir, se hace largo estar tantos meses sin partidos oficiales. Poco a poco vamos encontrando nuestra identidad y creo que llegamos con muchas ganas de empezar a competir de verdad”, explica Nevena Dimitrijevic.

A su compañera Raquel Botana, le ha venido bien este parón tan largo para recuperarse de unos problemas en la cadera: "En mi caso, el verano fue un poco diferente, estuve yendo a rehabilitación y entrenando mucho para recuperarme la cadera, pero ahora que ya empezó la pretemporada, podría decir que valió la pena, me encuentro mucho mejor", explica.

Raquel Botana durante el amistoso de pretemporada contra el Barcelos Germán Barreiros

Maristas terminó su pretemporada con dos victorias consecutivas: la conseguida en el torneo EncestaRías contra Cortegada y la cosechada en el partido de presentación ante su público frente al Barcelos portugués. Con anterioridad, el equipo colegial había caído en las semifinales de Copa Galicia contra el Ensino y en el torneo Cidade de Ferrol contra el BAXI, ambos equipos de Liga Femenina Endesa. El equipo colegial no pudo disputar los últimos amistosos programados debido a la cancelación del torneo por parte de Cortegada el fin de semana pasado.

Continuidad

Maristas ha apostado por la continuidad para su nuevo proyecto en Challenge. Del primer equipo de la temporada pasada, la única baja ha sido la de una Sofía Arcos (además de la de Sonia Bra y Marta Rivas, que combinaba Nacional con Liga 2) que ha puesto rumbo a Unicaja. Continúan Nuria Ríos, Euge Filgueira, Andrea Pérez, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez, Andrea Pérez, Brenda Fontana, Josefina Zeballos y Raquel Botana, a las que se une la ‘promocionada’ Carla Naya. En el capítulo de llegadas aparecen Astera Tuhina, Adama Coulibaly y Fortuna Ngnawo para fortalecer el juego interior y el tiro exterior.

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“Siempre que llegan jugadoras nuevas hace falta un tiempo para conocerse dentro y fuera de la pista, pero desde el principio hemos intentado que se sientan parte del equipo. El hecho de tener que hablar inglés otra vez también es un pequeño cambio, pero al final es cuestión de acostumbrarse. Lo importante es que todas tenemos el mismo objetivo”, dice Nevena sobre la adaptación de sus nuevas compañeras.

"Son muy buenas chicas y, aunque llevan menos tiempo entrenando con nosotras (por tema vuelos, llegaron más tarde), creo que no van a tener ningún problema para entender el estilo de juego. Lo de hablar inglés… casi te diría que se lo preguntases a Fer, puede que él sea el que peor lo lleva (risas)", añade Raquel.

Expectativas

Como recién ascendido y como club con una capacidad económica limitada, Maristas tiene claro su lugar dentro de esta nueva liga tras varias temporadas siendo uno de los mejores equipos de LF2. “Nuestra principal expectativa es ser competitivas desde el primer partido y conseguir crecer como equipo durante toda la temporada. Sabemos que va a ser una liga exigente y que cada partido va a requerir nuestra mejor versión”, explica la base serbia. “Sabemos que no va a ser una temporada fácil, pero tenemos buena actitud y estamos trabajando bien, nuestro objetivo es salvarnos y estoy segura de que todo el mundo lo dará todo para que eso pase”, afirma a este respecto Raquel Botana.

Es por ello que la meta no puede ser otra que intentar conseguir la salvación, algo que pasa por los siguientes puntos para Nevena: “Creo que la clave va a estar en ser constantes. En una liga tan competitiva, cada partido y cada detalle cuentan. Tenemos que estar muy unidas, trabajar bien durante la semana, mantener nuestra intensidad y concentración y, sobre todo, confiar en nosotras mismas. Si conseguimos competir cada partido como un equipo y mantener esa mentalidad durante toda la temporada, tendremos muchas opciones de conseguir nuestro objetivo”. “Creo que tenemos que ser fieles al estilo de juego que nos trajo hasta aquí, puliendo detalles y estar muy centradas en nuestro trabajo, tenemos que conseguir sumar individualmente para el beneficio colectivo”, añade la canterana colegial.

Al frente del banquillo colegial continuará, una temporada más, Fer Buendía. Junto a él formarán el cuerpo técnico del primer equipo de Maristas Pablo Quintáns, Guillermo Martínez, Juan Botana, Bea Sanz, Jorge y Daniel Cayado y José Manuel Rama, que se suman a la lista de renovaciones.

Plantilla

Nuria Ríos: Renovación, base

Renovación, base Nevena Dimitrijevic: Renovación, base

Renovación, base Josefina Zeballos: Renovación, escolta

Renovación, escolta Astera Tuhina: Fichaje, escolta

Fichaje, escolta Carla Naya: Cantera, escolta

Cantera, escolta Eugenia FIlgueira: Renovación, alero/capitana

Renovación, alero/capitana Ana Jiménez: Renovación, alero

Renovación, alero Brenda Fontana: Renovación: ala-pívot

Renovación: ala-pívot Andrea Pérez: Renovación, ala-pívot

Renovación, ala-pívot Fortuna Ngnawo: Fichaje, ala-pívot

Fichaje, ala-pívot Raquel Botana: Renovación, pívot

Renovación, pívot Adama Coulibaly: Fichaje, pívot

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