Maristas considera "contraproducente" la nueva plataforma de la FEB

Una acción de Nevena Dimitrijevic en el duelo entre Cortegada y Maristas de pretemporada Aitana Vidal

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este miércoles la creación de una nueva plataforma audiovisual (OTT) a través de la que poder seguir sus competiciones (Primera FEB, Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2, Segunda FEB y Tercera FEB). Y las reacciones a sus condiciones no se han hecho esperar.

Ver los partidos de Maristas costará el doble que ver los del Básquet Coruña Más información

Las comparaciones son odiosas y algo que parece claro es que esta nueva plataforma no apunta a beneficiar a las categorías más humildes del baloncesto español. Así lo consideran en el Sparking Truth Maristas, equipo de Liga Challenge: “Me parece que es contraproducente en todos los sentidos. Me parece que es una piedra más en el camino de los clubes porque lo que necesitamos es generar ruido, generar afición y que mucha gente nos vea, y en especial en baloncesto femenino. Esto lo que hace es poner una traba más, se paga más dinero por ver esta liga ahora mismo que por ver Euroliga o ACB y así es muy difícil que los clubes podamos llenar pabellones, tener acceso a patrocinadores... Esto es muy complicado de entender”, explica el entrenador del conjunto colegial, Fer Buendía.

“Vamos a ver el soporte técnico que tiene esto, porque los últimos años FEB TV se caía, no funcionaba bien, no iba en línea con el marcador... Para mí, personalmente, es un disgusto cómo se ha generado esto”, añade el entrenador del conjunto coruñés acerca de los posibles problemas técnicos de la nueva plataforma.

Comparativa

La plataforma se llamará BalONcesto TV, estará operada por la empresa Sportway y permitirá seguir las competiciones de Primera FEB, Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2, Segunda FEB y Tercera FEB. Hasta el próximo 12 de octubre se podrán seguir todos los partidos gratis en abierto, pero a partir de entonces, habrá que pasar por caja con unos precios que no son precisamente bajos.

De hecho, en este punto se encuentra gran parte de la polémica generada alrededor de la nueva plataforma de la FEB, que cuenta con tres paquetes:

Primera FEB : 12,99€/mes o 99,99€/año

: 12,99€/mes o 99,99€/año Liga Challenge, Segunda FEB, LF2 y Tercera FEB : 10,99/mes o 89,99/año

: 10,99/mes o 89,99/año Todo: 16,99€/mes o 139,99€/año

En el segundo o tercer paquete entrarían los partidos de Maristas y, aunque según la FEB cada club tendrá un código propio del 30% de descuento, esta temporada será más caro ver los partidos del equipo colegial en Liga Challenge que los del Básquet Coruña en Liga Endesa. Además, la ACB tiene la ventaja de que muchos partidos serán retransmitidos por televisiones autonómicas en abierto. De hecho, varios del Leyma serán en la TVG.

DAZN retransmite esta temporada todos los partidos de la ACB, que tiene incluidos en dos planes junto a otros contenidos:

Plan Baloncesto (Liga Endesa, una selección de partidos de la NBA con All-Star y Finales incluidos, Supercopa Endesa, Copa del Rey y los canales de Eurosport): 14,99€/mes en suscripción mensual, 5,99€/mes en suscripción anual de pago mensual y 65,89€ la suscripción anual de pago único

y Finales incluidos, Supercopa Endesa, Copa del Rey y los canales de Eurosport): 14,99€/mes en suscripción mensual, 5,99€/mes en suscripción anual de pago mensual y 65,89€ la suscripción anual de pago único Plan Premium (todo el contenido de la plataforma): 44,99€/mes en suscripción mensual, 31,99€/mes en suscripción anual de pago mensual y 351,99€ la suscripción anual de pago único

El puzle de las rotaciones de Maristas en Liga Challenge Más información

Pretemporada

Maristas arrancará la temporada de manera oficial el próximo fin de semana, visitando el sábado (17.00 horas) al Castelló. Para este fin de semana tenía programados sus últimos amistosos con un torneo en Vilagarcía, pero finalmente Cortegada ha optado por desistir de la organización del mismo, dejando tirado al club coruñés a menos de dos semanas de comenzar la liga.

De esta manera, ya se puede decir que Maristas ha terminado su pretemporada con dos victorias consecutivas: la conseguida en el torneo EncestaRías contra Cortegada y la cosechada en el partido de presentación ante su público frente al Barcelos portugués. Con anterioridad, el equipo colegial había caído en las semifinales de Copa Galicia contra el Ensino y en el torneo Cidade de Ferrol contra el BAXI, ambos equipos de Liga Femenina Endesa.

Maristas afrontará su estreno en Liga Challenge tras haber disputado cuatro amistosos de pretemporada y haber sufrido cambios inesperados en su plantilla. Brigitte Lefebvre, uno de sus tres fichajes, finalmente no se pudo incorporar por motivos personales de fuerza mayor, y el club firmó a la maliense Adama Coulibaly.