Ver los partidos de Maristas costará el doble que ver los del Básquet Coruña

Una acción de Brenda Fontana en el Maristas-Barcelos de pretemporada Germán Barreiros

El inicio de las principales ligas españolas de baloncesto está a la vuelta de la esquina y, con él, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado la creación de una nueva plataforma audiovisual (OTT) a través de la que poder seguir sus competiciones.

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La plataforma se llamará BalONcesto TV, estará operada por la empresa Sportway y permitirá seguir las competiciones de Primera FEB, Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2, Segunda FEB y Tercera FEB. Hasta el próximo 12 de octubre se podrán seguir todos los partidos gratis en abierto, pero a partir de entonces, habrá que pasar por caja con unos precios que no son precisamente bajos.

De hecho, en este punto se encuentra gran parte de la polémica generada alrededor de la nueva plataforma de la FEB, que cuenta con tres paquetes:

Primera FEB : 12,99€/mes o 99,99€/año

: 12,99€/mes o 99,99€/año Liga Challenge, Segunda FEB, LF2 y Tercera FEB : 10,99/mes o 89,99/año

: 10,99/mes o 89,99/año Todo: 16,99€/mes o 139,99€/año

En el segundo o tercer paquete entrarían los partidos de Maristas y, aunque según la FEB cada club tendrá un código propio del 30% de descuento, esta temporada será más caro ver los partidos del equipo colegial en Liga Challenge que los del Básquet Coruña en Liga Endesa. Además, la ACB tiene la ventaja de que muchos partidos serán retransmitidos por televisiones autonómicas en abierto. De hecho, varios del Leyma serán en la TVG.

DAZN retransmite esta temporada todos los partidos de la ACB, que tiene incluidos en dos planes junto a otros contenidos: