El puzle de las rotaciones de Maristas en Liga Challenge

Astera Tuhina durante el partido de pretemporada entre Maristas y Barcelos Germán Barreiros

Cada vez está más cerca el ansiado debut del Sparking Truth Maristas en Liga Femenina Challenge. El sábado 3 de octubre (el próximo fin de semana), el equipo coruñés disputará su primer partido en la categoría en la pista del Castelló a partir de las 17.00 horas. Antes, todavía tendrá compromisos de pretemporada que cumplir esta semana.

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Estos amistosos de pretemporada son un gran ejercicio de entrenamiento para acoplar a las nuevas jugadoras, crear sinergias y entrenar las distintas estrategias que se llevarán a cabo durante la temporada. Pero también para entrenar las rotaciones que deberán llevar a cabo el entrenador, Fer Buendía, y el resto del cuerpo técnico del equipo durante los partidos de Liga Challenge.

Por normativa, los equipos deben tener un mínimo de dos jugadoras de formación local (JFL) en pista en todo momento, además de cuatro en convocatoria si la plantilla es de entre diez y doce jugadores o tres si la plantilla consta de ocho o nueve miembros. En el caso de Maristas, tan solo cuatro de las doce jugadoras del equipo no cuentan como JFL, el problema que todas apuntan a ser de las que más minutos van a estar sobre la pista: Josefina Zeballos, Brenda Fontana, Fortuna Ngnawo y Adama Coulibaly. Sí cuentan como JFL Nevena Dimitrijevic (Serbia) y la recién llegada Astera Tuhina (Kosovo).

Esta circunstancia, a priori, no debería suponer un problema mayúsculo para el equipo colegial, ya que sería raro que quisiera jugar con tres de sus cuatro interiores al mismo tiempo. Pero en caso de querer hacerlo, Zeballos no podría ser una de las exteriores elegidas.

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En este aspecto, además de en muchos otros, Maristas tiene la ventaja de contar con gente de la casa como son Raquel Botana, Andrea Pérez, Carla Naya o Eugenia Filgueira. A ellas se sumaban como JFL y jugadoras ya del club Nuria Ríos, Nevena Dimitrijevic y Ana Jiménez, tres piezas clave en el ascenso.

Esta situación permitió a Maristas estar más relajado en el mercado, al menos a nivel de jugadoras de formación, ya que tenía la certeza de que iba a contar, salvo sorpresa, con esas siete. A ellas se ha sumado Astera Tuhina, de nacionalidad kosovar y procedente de la liga universitaria de Estados Unidos, pero con pasado formativo en Logroño, lo que le otorga la licencia de JFL. Como dato, Maristas tan solo ocupará una de sus licencias de extracomunitarias, la de Brenda Fontana (Argentina), ya que Ngnawo (Camerún) y Coulibaly (Mali) cuentan como Cotonú.