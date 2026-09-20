El Maristas suma ante el Barcelos su segunda victoria seguida

Acción ofensiva de Raquel Botana durante el Maristas-Barcelos Germán Barreiros

El Sparking Truth Maristas se presentó ante su afición con una victoria, la segunda seguida tras superar solo 48 horas antes al Cortegada, por 70-63 contra el BC Barcelos, equipo que compite en la primera división portuguesa.

Al descanso se llegó con 40-29 para las de Fer Buendía, quien aprovechó este test de pretemporada para hacer muchas rotaciones, con el objeto de no cargar de minutos a ninguna de sus jugadoras, y para probar cosas.

“Cuando fuimos fieles a nuestra identidad y pudimos correr, estuvimos bien; aunque es cierto que fallamos muchos tiros liberados, muchos debajo del aro y muchos libres. En la segunda parte sufrimos en el rebote defensivo y dejamos que ellas marcasen un poco más el ritmo; se jugó más a los que quisieron ellas”, indicó el técnico coruñés.

Adama Coulibaly completa la plantilla del Maristas Más información

Buendía destacó que hubo "minutos para Adama [Coulibaly], que llegó el jueves, y con un solo entrenamiento jugó diez minutillos", y las "buenas sensaciones; hay que seguir trabajando para el estreno" liguero, que será el 3 de octubre (17.00 horas) en la cancha del NBF Castelló.

El Maristas está a la espera de confirmar un par de partidos amistosos más. En su calendario de pretemporada figuran ocupados los días 26 y 27 de septiembre, pero el club todavía no ha anunciado la identidad de los rivales.