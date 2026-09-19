Raquel Botana lanza a canasta durante el Cortegada-Maristas Aitana Vidal

Maristas Coruña se impuso a Cortegada (61-82) en el segundo plato del menú que preparó este año la segunda edición del EncestaRías Women en el pabellón Sara Gómez, que estrenó megafonía. Abrió la tarde el partido de veteranas entre el Arxil y el Cortegada, con victoria para las pontevedresas en una pachanga con exjugadoras míticas sobre la pista como Míriam Herrera y Rocío Carballo. El duelo entre el equipo de David Bernárdez, ya al completo tras la llegada esta semana de la pívot estadounidense Sarah Brans a Vilagarcía, y el recién ascendido a Liga Challenge, sirvió de aperitivo del Celta vs Benfica con el que se cerró la fiesta del basket femenino en la capital arousana.

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Las coruñesas, que mantienen prácticamente la plantilla del año pasado, demostraron estar más rodadas. Para el Cortegada, en el que solo siguen Cris Loureiro, Marta Sanmartín y María Agulo, este tercer test de preparación sirvió para seguir conjuntándose y adquiriendo automatismos, ya que el equipo todavía está en fase de construcción y necesitará tiempo para ofrecer su mejor nivel competitivo.

El bajo acierto en el triple de las locales y la diferencia física que marcó en la pintura Fortuna Ngnawo, uno de los tres fichajes realizados este verano por el equipo de Fer Buendía, marcó la diferencia en el primer cuarto (12-20). Al inicio del segundo fue otra de las nuevas caras en las visitantes, la tiradora Astera Tuhina, la que se entonó en ataque, sumándose a Nevena Dimitrijevic y Brenda Fontana. La diferencia se fue por encima de los veinte puntos (16-39). Poco a poco el Cortegada fue encontrando situaciones para anotar, aunque no pudo parar en defensa a las coruñesas, que se fueron al descanso 27-45 después de que le señalaran la cuarta falta a Adama Coulibaly, otro de los fichajes de las coruñesas, previa técnica a su entrenador.

La segunda parte ya fue más nivelada. En cuanto a actitud y buena disposición a competir, el Cortegada poco se puede reprochar. La actividad de María Sánchez fue un buen ejemplo. El equipo de David Bernárdez mejoró bastante en ataque por momentos, metiendo balones en la zona y encontrando ventajas también con sus exteriores. Anotaron diez de sus jugadoras. Aunque parar en defensa a su rival le siguió siendo imposible, dada la evidente diferencia física y la mayor dureza coruñesa. Las locales se apuntaron la victoria parcial en el último cuarto, pese a que Maristas no se dejó ir y compitió con seriedad hasta el final, 61-82. La organización eligió a como la MVP del partido a Nevena Dimitrijevic, máxima anotadora del partido con 14 puntos.