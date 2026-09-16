Adama Coulibaly completa la plantilla del Maristas

Adama Coulibaly, con la camiseta del Esch luxemburgués G.L.

El Sparking Trut Maristas ha actuado con la mayor celeridad posible para completar definitivamente su plantilla después de la pésima noticia de la no incorporación de Brigitte Lefebvre-Okankwu, uno de los pilares del debut en la Liga Challenge, a causa de motivos personales de causa mayor.

Cuatro días después de anunciar el fichaje frustrado de la canadiense, el Maristas anuncia el de la maliense Adama Coulibaly, la jugadora que cierra el juego interior de la plantilla entrenada por Fer Buendía.

La posición natural de Coulibaly, de 28 años y 1,85 metros de estatura, es la de ala-pívot, aunque también puede actuar al '3'. La pasada temporada disputó la primera mitad Liga Challenge con el CB Santfeliuenc catalán. Promedió 7,1 puntos (45,2% de acierto en tiros de dos y 62,5% en libres), 3,6 rebotes y 5,1 créditos de valoración, en una media de poco más de 16 minutos en pista en los 14 encuentros que jugó.

Luego fichó por otro club de la segunda categoría nacional, el Adareva tinerfeño, cuyo escudo defendió en once ocasiones, con promedios de 9,8 tantos (44,4% en tiros de dos y 77,8% desde los 4,60 metros), 6,1 capturas y 8,5 créditos.

"Motivos personales de fuerza mayor" frustran la incorporación de Brigitte Lefebvre al Maristas Más información

Maristas da una buena imagen a pesar de caer contra el Ensino en Copa Galicia (62-79) Más información

Las del curso 2025-26 fueron la segunda y tercera experiencias de la jugadora africana en nuestro país, donde debutó en 2021 en las filas del Melilla, entonces equipo de la Liga Femenina 2. Sus números con el conjunto norteafricano fueron 7,5 tantos (38,5% en tiros de dos, 33,3% en triples y 61,0% en libres) 3,9 rechaces, 1,4 balones recuperados y 6,9 de valoración. Esa temporada se enfrentó dos veces a su nuevo equipo.

A nivel internacional, la nueva pupila de Buendía ha conseguido dos medallas de bronce con su selección en el AfroBasket (2019 y 2023).

En A Coruña se reencontrará con dos de sus compañeras en aquel Melilla, conjunto que rozó el ascenso a Challenge, Nuria Ríos y Ana Jiménez. De aquel Maristas siguen en nómina Eugenia Filgueira, Andre Pérez 'Porri' y una Raquel Botana que empezaba a dar sus primeros pasos en el primer equipo del Cole (jugó ocho partidos).

Con este fichaje el Maristas suma de nuevo doce jugadoras, las renovadas Filgueira, 'Porri', Botana, Ríos, Jiménez, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Nevena Dimitrijevic y Carla Naya, las caras nuevas Coulibaly, Astera Tuhina y Fortuna Ngnawo (esta todavía no ha debutado con su nuevo equipo). Las de Fer Buendía se estrenarán en el campeonato liguero el 3 de octubre, a las 17.00 horas, en la pista del NBF Castelló.

El domingo 20 de septiembre será la presentación ante su afición, un encuentro amistoso contra el BC Barcelos portugués. El club del Cole está pendiente de cerrar un par de test más, que disputaría los días 26 y 27.