Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

Maristas da una buena imagen a pesar de caer contra el Ensino en Copa Galicia (62-79)

Las herculinas no pudieron contar todavía con las nuevas incorporaciones Fortuna Ngnawo y Brigitte Lefebvre

Redacción Ferrol
11/09/2026 20:10
Una acción de Josefina Zeballos durante el partido entre Maristas y Ensino
Una acción de Josefina Zeballos durante el partido entre Maristas y Ensino
Daniel Aleixandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Al contrario que fuera de A Malata, la primera semifinal de Copa Galicia comenzó un tanto fría. Las primeras anotaciones llegaron de tiros libres cuando casi se había llegado a la mitad del primer cuarto, con Dembelé para el Ensino y Fontana para un Sparking Truth Maristas casi local esta semana en Ferrol.

Las jugadoras del Maristas hacen un ejercicio técnico durante la primera sesión de la pretemporada

El Maristas inicia sin varias jugadores el trabajo de pretemporada

Más información

Fue precisamente la primera la que, con un triple, pareció destaponar la anotación, tanto la propia como la rival. La propia Williams anotaría otros dos triples en este primer cuarto, el último tras una gran jugada ensaya a falta de cuatro segundos. Mientras, el Maristas tuvo su renacer, insuficiente pero con momentos brillantes como un robo de Andrea Pérez con puntilla de Fontana o Dimitrijevic recortando y anotando desde el suelo.

A pesar de estos destellos, comenzó el segundo cuarto 15-22. Pero el Ensino no quería más sustos y enchufó a Dembelé y Williams, a las que se unió Bosch –que dobló el marcador con su 15-30–. No bajó los brazos un Maristas que lo intentó, o bien sin acierto, o bien chocando con el muro lucense que se fue al descanso 20 arriba (25-45).

No cambió mucho el guion de esta primera semifinal, a pesar de un primer triple de Zeballos. Ese tiro exterior era lo que buscaba el Maristas para recortar de manera rápida la distancia en A Malata. Pero el que estaba más fino en este aspecto era un Ensino que en este tercer cuarto mantuvo distancias de la mano de Ekh y Dembelé e hizo gala de su juego más ordenado. La propia Zeballos o una Chenlo que se lo guisó y se lo anotó, junto con una última de Nuria Ríos, llevaron al duelo al 43-64 con el que comenzó el último cuarto.

Unos últimos diez minutos en los que Maristas y Ensino siguieron estirando y encogiendo el chicle. Así, cuando las de Fer Buendía parecían coger el volante del partido, presionaban más la salida de balón de las lucenses, estas se sacudían rápidamente estas incomodidades. Ahí aparecían los elementos desequilibrantes, como Williams y sus cinco triples. A pesar de la amplia diferencia en el marcador, ni el grupo coruñés cejó en su empeño por acercarse, ni el de Lugo por alejarse. Ganó la partida este último (62-79) que disputará una nueva final de la Copa Galicia. 

Maristas 62-79 Ensino

Maristas (15+10+18+19): Ríos (6), Filgueira (6), Botana (6), Zeballos (6) y Fontana (11) - quinteto inicial - Dimitrijevic (11), Jiménez (7), Naya (2), Tuhina (5), Mateos (0), Aller (0) y Pérez (2).

Ensino (22+23+21+13): P. Williams (4), Dembele (9), Bosch (9), Vilaró (3) y Garfella (7) - quinteto inicial - K. Williams (19), Ekh (19), Hernández (4), Cortés (-), Yurkevichus (5) y Rodríguez (-).

Árbitros: Laura Piñeiro, Daniel López y Víctor González. Sin jugadoras eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Copa Galicia disputado en el pabellón de A Malata (Ferrol).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una acción de Josefina Zeballos durante el partido entre Maristas y Ensino

Maristas da una buena imagen a pesar de caer contra el Ensino en Copa Galicia (62-79)
Redacción Ferrol
Imagen del Ensino-Maristas de de semifinales de la Copa Galicia 2025

El Maristas seguirá rodándose en la Copa Galicia
Chaly Novo
Las jugadoras del Maristas hacen un ejercicio técnico durante la primera sesión de la pretemporada

El Maristas inicia sin varias jugadores el trabajo de pretemporada
Chaly Novo
Carolina Arfinengo, en un partido con el Maristas | aeig

El primer rival liguero del Maristas se refuerza con una ex del Cole
Chaly Novo