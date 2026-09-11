El Maristas seguirá rodándose en la Copa Galicia

Imagen del Ensino-Maristas de de semifinales de la Copa Galicia 2025 Emilio Cortizas

El Sparking Truth Maristas encara este viernes (18.00 horas) ante el Ensino lucense el segundo compromiso de la pretemporada de su debut en la segunda categoría nacional, la Liga Challenge. Un test de categoría superior, la que tienen las otras tres aspirantes al título de la Copa Galicia, que cumple 33 años.

La plantilla entrenada un año más por Fer Buendía se presenta en el ferrolano pabellón de A Malata en la misma situación que el Ourense hace seis días en el compostelano Multiusos Fontes do Sar, es decir, como el único equipo de la segunda división nacional en competición en el torneo autonómico.

El Maristas se las verá en la primera semifinal, a partir de las 18.00 horas, con el Ensino, que remató el curso 2025-26 de la Liga Femenina Endesa en una excelente sexta posición. En cuartos de final, el plantel gobernado con Suso Garrido se topó (2-0) con el coco Valencia Basket, posterior campeón del torneo de la regularidad. Una gran progresión en doce meses de un conjunto lucense en la temporada 2024-25 estuvo implicado en la batalla por la permanencia.

Precisamente a su verdugo liguero se ha ido la internacional Alicia Flórez, una de las líderes de la temporada precedente, junto con Lydia Giomi (hija de Mike Giomi, exjugador del Basketmar Coruña), Imani Tate y Maimaouna Haidara. Estas tres tampoco siguen en Lugo.

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Mama Dembelé, Matilda Ekh, Kristin Williams, Lauren Ebo, Priscilla Williams, Tetiana Yurkevichus y la internacional española Andrea Vilaró (ausente en el Mundial) se incorporan el grupo dirigido por Garrido, en el que permanecen N’Hug Bosch, Zoe Hernández, Elba Garfella y Hennie Van Schaik. La pívot Ebo no podrá jugar en A Malata.

Una revolución que contrasta con el verano del Maristas. Buendía cuenta con nueve de las jugadoras que el pasado mayo se proclamaron campeonas de la Liga Femenina 2: Eugenia Filgueira, Raquel Botana, Nuria Ríos, Nevena Dimitrijevic, Josefina Zeballos, Carla Naya, Ana Jiménez, Brenda Fontana, Andrea Pérez 'Porri'. A las que se han unido Fortuna Ngnawo, Astera Tuhina y Brigitte Lefebvre-Okankwu.

Buendía no puede contar para la lucha por el cetro atutonómico, que defiende el Uni Ferrol, con Ngawo y Lefevbre-Okankwu, además de tener alguna dudas que despejará hasta última hora del segundo partido de la fase de preparación, al que el equipo del Cole llega tras perder por 101-45 frente al Uni de Lino López, anfitrión de esta Copa Galicia, que en la segunda semifinal (20.30 horas) se enfrenta al Celta, campeón de los último playoffs de la Liga Challenge.