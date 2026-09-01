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Liga Challenge

El Maristas inicia sin varias jugadores el trabajo de pretemporada

Brenda Fontana, Carla Naya y las tres caras nuevas faltaron a la primera sesión en el polideportivo del Cole

Chaly Novo
Chaly Novo
01/09/2026 00:29
Las jugadoras del Maristas hacen un ejercicio técnico durante la primera sesión de la pretemporada
Las jugadoras del Maristas hacen un ejercicio técnico durante la primera sesión de la pretemporada
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El Sparking Truth Maristas comenzó este lunes la pretemporada de su debut histórico en la segunda categoría nacional, la Liga Challenge, con una primera toma de contacto con la pista a la que faltaron varias jugadoras.

Tras un paso previo por el gimnasio, las pupilas de Fer Buendía comenzaron a trabajar sobre el parqué del polideportivo del Cole, que ha tenido que afrontar una serie de reformas para adaptarse a las normas de la nueva competición.

El Maristas encarará el curso 2026-27 con nueve de las jugadoras que el pasado mayo se proclamaron campeonas de la Liga Femenina 2: Eugenia Filgueira, Andrea Pérez ‘Porri’, Nuría Ríos, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Carla Naya. Las tres caras nuevas son Brigitte Lefebvre-Okanwu, Fortuna Ngnawo y Astera Tuhina.

Varias jugadoras del segundo equipo completaron el contingente del primer día de trabajo
Varias jugadoras del segundo equipo completaron el contingente del primer día de trabajo
Javier Alborés

Estas tres últimas y la interior argentina fueron las ausentes en este primer día de trabajo, que completaron varias jugadores del equipo de Primera Nacional. 

El conjunto colegial abrirá su calendario de partidos el martes 8 de septiembre, en Ferrol ante el Uni, asimismo anfitrión de la Copa Galicia (11 y 12), donde las de Bunedía se medirán en la primera semifinal al Ensino lucense. La presentación en casa será el día 20 contra el BC Barcelos portugués.

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