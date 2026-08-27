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Liga Challenge

El primer rival liguero del Maristas se refuerza con una ex del Cole

La alero madrileña Carolina Arfinengo estuvo a las órdenes de Fer Buendía en la temporada 2023-24

Chaly Novo
Chaly Novo
27/08/2026 17:51
Carolina Arfinengo, en un partido con el Maristas | aeig
Carolina Arfinengo, en un partido con el Maristas
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EL NBF Castelló, primer rival del Sparking Truth Maristas en la Liga Femenina Challenge, anunció el fichaje de la alero Carolina Arfinengo, jugadora que vistió la camiseta del equipo colegial en la temporada 2023-24.

La jugadora madrileña, de 27 años, 1,81 metros e internacional en 3x3, jugó la última campaña en BF Sevilla Femenino, también de Challenge, con el que promedió 3,9 puntos y 2,4 rebotes en quince minutos de media en pista.

Bajo las órdenes de Fer Buendía, entonces en Liga Femenina 2, Arfinengo, que después de pasar por el Cole jugó en el CB Andratx, firmó 7,0 tantos, 5,7 rechaces, 1,9 pases de canasta y 1,5 balones recuperados en 28 minutos de media por partido. El Maristas jugará el primer partido de su historia en la segunda categoría el 3 de octubre, a las 19.30 horas, en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón de la Plana.

Otra jugadora del Maristas 2023-24, la base Sandy Basáez, militó la temporada pasada en el conjunto levantino, pero no ha sido renovada, al igual que Claudia Pérez, Sabina del Pino y Luz de Giacomo

El NBF Castelló, rival del Maristas en la fase de ascenso a Challenge de la campaña 2023-24, se estrenó en la segunda instancia nacional con una duodécima posición, en una competición de 16 equipos, y cuatro victorias de margen respecto a la última plaza de descenso. Además de la contratación de Arfinengo, el club castellonense ha anunciado las renovaciones de Aina Ferri, Judith Gómez, Lourdes Ruiz, Laura Campos, Luna Altabás y del entrenador, Jaume Torno.

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