Teo Martínez, talento betanceiro en Canadá

Teo Martínez durante uno de sus primeros partidos con UFV Cascades JORDIE ARTHUR

A sus 18 años, Teo Martínez (Betanzos, 2008) ha tomado la difícil decisión de cruzar el charco para continuar tanto con su carrera baloncestística como con sus estudios. Tras dar por acabada su etapa formativa, el brigantino puso fin a su paso por la cantera del Obradoiro y ha puesto rumbo a los UFV Cascades de la liga universitaria canadiense.

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“Estaba muy quemado y quería mirar cosas nuevas. Me interesaba más Canadá que Estados Unidos porque es algo más familiar, más cercano, más pequeño y no tan mediático. No tienes tanta presión por ser internacional. Mi intención realmente es ir a Estados Unidos, pero aún no estoy al nivel, entonces este año lo tengo un poco como de proceso, aprendizaje y adaptación”, reconoce.

Su trayectoria baloncestística empezó en el Santo Domingo de Betanzos con apenas cuatro años, pero con ocho ya recibió la llamada del Ensino de Lugo, donde estuvo hasta los trece. Cuando pasó a ser cadete de segundo año llamó la atención del Obradoiro y se decidió a fichar por el club santiagués. En su primera temporada fue uno de los jugadores más destacados con 23 puntos de media por partido que le sirvieron para ser convocado tanto por la selección gallega como por la española de su categoría. “Nunca había estado tan cómodo en la pista. Metí 22 de media en el campeonato de España y quedé entre los mejores, estaba entre los veinte mejores de España”, recuerda Teo.

Sin embargo, el paso de cadete a júnior conllevó cambios en la estructura de base del Obradoiro, un verano que coincidió con el descenso del primer equipo a LEB Oro. A Teo lo cambiaron de posición y pasó de destacar como ‘2’ a jugar de ‘4’ en un rol totalmente diferente al que venía teniendo. “Perdí la confianza, dejé de tirar y jugar como antes. Estaba súper incómodo en la pista y dejé de ver el baloncesto como un hobby a querer irme a mi casa”, afirma.

Al terminar esa temporada llegó incluso a plantearse dejar el baloncesto, pero finalmente decidió cumplir su contrato con el Obradoiro y jugar un año más en Santiago. Tras una temporada “un poquito mejor”, tuvo claro que quería y necesitaba un cambio de aires y ahí entró en juego Canadá.

Rutina

Teo Martínez en las instalaciones de su nueva universidad Cedida

Allí es ilegal que Teo tenga un sueldo como deportista universitario, pero su beca cubre todos los gastos a nivel deportivo, educativo y residencial. “Aquí les importan mucho más los estudios que en Estados Unidos, te exigen que saques mejores notas. Si metes 15 puntos por partido pero suspendes, el año siguiente va a estar complicado que vuelvas a jugar”, explica un Teo que ha comenzado un grado que podría asemejarse a comercio internacional.

Por el momento ha decidido no cambiar la rutina española por la canadiense, manteniendo dentro de lo posible los horarios de comidas y sueño habituales de aquí en lugar de adoptar los de allí. “Después del primer partido fuimos a comer con los del equipo y eran las cinco y media de la tarde. Me preguntaron que qué quería para cenar y dije ‘Aquí hay un malentendido, soy español, yo no ceno a las cinco y media de la tarde’, y me trajeron un bocata, pero me tuve que hacer algo más al llegar a casa”, recuerda entre risas.

Ritmo y físico

El baloncesto europeo y el norteamericano siempre han sido diferentes. Y ahora, Teo está viviendo en sus propias carnes esas diferencias: “El ritmo, el físico, la dedicación... Literalmente matan por un rebote, cada entrenamiento se lo toman como un partido a nivel de dureza, no existen los compañeros. Tampoco hay tanto playbook, en Santiago tenía cien jugadas y aquí tengo 25. También me sorprendió que los jugadores hablan mucho en función de entrenador, todo el mundo da su opinión de lo que deberíamos hacer y luego el entrenador da el veredicto final”, explica.

A nivel personal, también ha tenido una buena acogida: “Se ríen de mí cuando cometo un error gramatical (risas), pero muy bien. En las primeras cenas era el centro de atención para que la gente me conociera y en los entrenamientos me suelen buscar y aconsejar. Soy el más joven del equipo, así que los mayores siempre intentan meterme más en el grupo”.

Teo y los Cascades ya han empezado a jugar amistosos de pretemporada y lo han hecho contra universidades top de Estados Unidos como Marquette, Oregon o Washington State. “Es una experiencia muy chula, pero nos hubiera gustado competir un poquito más contra universidades que están a años luz de nosotros”, explica. Aunque a nivel colectivo no hayan salido las cosas, en lo individual, al menos de momento, está satisfecho: “Jugué bastante bien en algunos partidos y me quedo con eso”, sentencia.