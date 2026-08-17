Campeón vigués en el torneo disputado en el Castrillón

Guime, Ramiro Espinoza, Antonio Moreira y David Guerra, con el cheque de campeones L. G.

El parque Pablo Iglesias, en el Castrillón, acogió el pasado domingo el Coruña 3x3, torneo conquistado por el Vigo 3x3 tras imponerse en la final al Maristas Coruña.

En el equipo campeón formaron el canario David Guerra, jugador del Salesianos Ourense, equipo de Tercera FEB, y hermano de Fran Guerra, pívot internacional que este verano pasó del La Laguna Tenerife al descendido Gran Canaria; el portugués Antonio Moreira, internacional de 3x3 con su país y jugador del SC Braga de la primera categoría lusa; el argentino Ramiro Espinoza, uno de los puntales del CB Culleredo (Tercera FEB) durante el curso 2025-26, y Luis Guimeráns, más conocido en el mundillo como Guime, fundador y presidente del Vigo 3x3, primer club gallego de la modalidad de media cancha. Y ganador del concurso de triples, con una gran carta de tiro: once aciertos en quince lanzamientos.

Los ganadores recibieron un premio en metálico de 600 euros y además sumaron puntos para el ranking FIBA de la especialidad de media cancha, ya que la competición se disputó bajo el amparo y las reglas del organismo rector del baloncesto mundial.