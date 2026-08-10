Andrea Pérez (Porriño,1993), jugadora del Sparking Truth Maristas, no olvidará nunca 2026. “Un año de ensueño”, asegura. No es para menos: ascenso histórico a Liga Challenge, campeona de España, como seleccionadora gallega sub-13, con Galicia, reclutada por la Federación Española para una convocatoria de tecnificación de jóvenes talentos y debut en el staff técnico de un combinado nacional de 5x5.

A pesar de ser una veterana –aunque menos por los estándares del deporte actual–, no piensa todavía en la retirada del rectángulo de juego para llevar su talento y conocimientos a la banda. Hay, pues, ‘Porri’ para rato.

Por fin llegó el éxito como entrenadora.

Sí. El año pasado fui con la selección española sub-13 de 3x3, como una de las entrenadoras En la gallega llevo realmente tres años y tres Campeonatos de España: dos en Melilla [escenario del de este año] y uno en Murcia.

¿De qué manera surgió la oportunidad?

Por Darío Méndez, director técnico de Galicia, y hermano del seleccionador femenino de la absoluta de 5x5, Miguel Méndez, que me captó y me entrenó desde pequeñita. El primer año que llevé la gallega estaba un poco cagada, porque ya sabemos cómo es la gente, que si va porque es amiga... Yo sé lo que puedo hacer, pero sé que la gente va hablar. Lo preparé muy bien y quedamos cuartos. Lo primero fue agradecerle que creyera en mí, y luego demostrar que no estoy ahí por amistad. En 5x5 no puedo, porque al ser competiciones FEB es imposible que pueda llevar una selección. El año pasado no nos fue bien; creo que no las preparé del todo bien, mi estado anímico no me lo permitió.

No se puede ganar siempre...

No, claro. Pero una cosa es ganar y otra es saber si lo has hecho bien o mal. Acabó el campeonato y fui consciente de que no fue cosa de las niñas, aunque al final son las que juegan, el cómo las preparas es muy importante. Anímicamente en los entrenamientos no estaba. Lo intenté y la gente alrededor estuvo a tope conmigo, pero no fue bien. Este año volvieron a confiar en mí y nadie esperaba que saliera como salió. Y es un hito para Galicia.

El primer año que llevé la gallega estaba un poco cagada, porque ya sabemos cómo es la gente, que si va porque es amiga...

¿Estaba su equipo en la nómina de aspirantes al oro?

No. Para nada. Galicia nunca suele estar entre las favoritas del campeonato, normalmente son las comunidades grandes, por cantidad de niñas que pueden tener. Una de las cosas buenas del 3x3 es que puede ganar cualquiera, por el modo de jugar. En la vida pensamos que pudiéramos quedar campeonas. Mi objetivo era llegar a cuartos, pasar la fase de grupos. Y partir de ahí, a soñar. A las niñas no les puedes dar mucha información porque tolean; el 3x3 es tan cortito que son ellas las que lo tienen que gestionar, y lo gestionaron mejor que bien.

Aunque no pretendo jubilarla, ¿entrenadora de 3x3 es ya futuro cercano?

Veremos (risas). De momento me encuentro bien físicamente. Pero es cierto que ya empiezo a pensar más año a año.

¿Preferiría quedarse en la estructura del Maristas?

No diría que no. El 3x3 está creciendo en importancia, pero el 5x5 gana por goleada. Me gustaría ser entrenadora de 5x5; ¿dónde? A saber. En el futuro me gustaría llevar algún equipo de categorías de arriba, pero esto lo dirá el tiempo, y si estoy capacitada. Porque ahora llevo formación y me gusta, estoy muy contenta, pero dar el salto es muy diferente.

¿En qué situación está el 3x3 del Cole?

No hay una estructura de entrenamientos, pero a todos los chicos y chicas del club que se reúnan para jugarlo le damos opción de que se llamen Maristas y de que vistan nuestros colores. Tenemos dos equipos séniors y un júnior, que está yendo a jugar algunos torneos por Galicia adelante, aunque nada serio.

Si te lo has ganado y quieres seguir, Maristas siempre te lo ofrece

¿Los próximos compromisos de 3x3 le permiten compaginarlo sin problemas con el Maristas?

Sí, sí. Para mí el 3x3 es un trabajo de verano, de no parar [esta entrevista se realizó antes de que Porri encarase, como jugadora, la segunda jornada del torneo femenino del prestigioso Marisquiño vigués], de seguir en contacto con el balón y de no estar cien por cien entrenando basket. El verano lo divido en trabajo físico: carrera, gimnasio, crossfit... Intento que los dos primeros meses no haya mucho balón. En agosto ya estoy trabajando con un entrenador en Porriño, centrándome más en la técnica y en cositas que tengo que mejorar.

¿Lo gordo del 3x3 empieza cuando acaban las temporadas del 5x5?

Cada año tengo que recordarme todo del 3x3. Hago, entre comillas, temporada de 5x5, de septiembre a abril-mayo, y en esta época empezamos con la selección. Más que nada porque en Galicia no hay nada de 3x3 en invierno. Siempre ha sido un deporte más de aire libres, más callejero. Ahora se quiere normalizar, como debe ser, darle más importancia; yo ahora lo veo más como una ayuda para los jugadores de 5x5. A las niñas de la selección les digo que esto les tiene que servir para sus temporadas de 5x5. El tipo de juego del 3x3, más dinámico, de no parar, si está bien gestionado les tiene que ayudar a mejorar

¿Hay competiciones de base más allá de los campeonatos nacionales?

En Galicia, no. Hay una cosa que se llama Circuito Gallego, que no es más que, básicamente, lo de toda la vida: pequeños torneos que se disputan en diferentes pueblos de Galicia, y tú te anotas. Solo que lo han querido llamar circuito como que se juntaron.

De momento me encuentro bien físicamente. Pero es cierto que ya empiezo a pensar más año a año

Cambio de tercio. Cuando se sube de categoría se habla principalmente de diferencia física. ¿Es el caso de LF2 y Challenge?

Una categoría más supone más físico, más fuerza, más cuerpo, mejores jugadoras... Y, evidentemente, mejores equipos técnica y tácticamente.

¿Nueve renovaciones y tres fichajes son buenos ingredientes?

Creo que podemos competir. Otra cosa es ganar. Es mucho más diferente el paso de LEB Oro (sic) a ACB. La experiencia en la liga es muy importante. Aquí es importante, porque conoces mejor cómo te juegan, cómo te pueden apretar y defender. Por lo que vi en la fase de ascenso a Liga Femenina, el balón está más apretado y las defensas de bloqueo son más agresivas que en LF2. La cuestión es adaptarte. El nivel que teníamos la temporada pasada era brutal. Creo que mantener la base del equipo es un acierto. Si te lo has ganado y quieres seguir, Maristas siempre te lo ofrece.

El objetivo es...

La permanencia. Pensar en más sería hipócrita por nuestra parte. Tenemos que pensar en estabilizarnos lo antes posible en la liga, porque sabemos va a ser complicado.

¿Tiene referencias de los posibles rivales directo, o todavía es pronto?

Una cosa es las jugadoras que tengas y otra lo que formen; es lo más difícil para un entrenador, ser capaz de con equis jugadoras montar un equipo en condiciones a nivel colectivo.

Marcado acento coruñés en las concentraciones federativas de 3x3 Además de Andrea Pérez también estuvo en la concentración de la sub-13 femenina la betanceira Alba Lodeiro, integrante de la selección gallega campeona de España. En la sub-12 participó Andrea Matos, jugadora del Montrove, mientras que en la sub-13 masculina participaron Mario Martínez, jugador del Culleredo, y dos miembros del Básquet Coruña, la preparadora física Joana Pullades y el técnico Iago Mariñas. Porri también destaca “el ambiente de compañerismo; ya no es solo lo que puedas aprender o no, también la sintonía entre los entrenadores, los ‘prepas’, el fisio, los médicos y las jugadoras. Y cómo se trabaja. Es una semana a tope de baloncesto. No paras”.