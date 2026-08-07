Astera Tuhina, tiro exterior kosovar para Maristas

Astera Tuhina Oregon Ducks

La jugadora exterior kosovar Astera Tuhina se ha convertido en el nuevo fichaje del Sparking Truth Maristas de cara a su debut la próxima temporada 2026-27 en la Liga Femenina Challenge. Tercera incorporación a las filas del conjunto dirigido por Fernando Buendía, sumándose a Fortuna Ngnawo y Brigitte Lefebvre.

De 1,75 metros de altura y 21 años de edad, llega procedente de la liga universitaria de Estados Unidos, donde la última campaña militó en las filas de las Oregon Ducks. Con este último equipo fue con el que menos protagonismo tuvo a lo largo de su carrera en NCAA con 4,2 puntos, 1,1 rebotes y 1,5 asistencias en 14,6 minutos por partido. En su mejor año se fue hasta los 9,4 puntos anotados de media con un 43,1% de acierto en los triples.

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Precisamente esta última es la cualidad principal que ha buscado Maristas con su fichaje: tiro exterior, algo que había perdido con la salida de Sofía Arcos. Astera Tuhina también llega para aportar en la dirección de juego y, además, cuenta como jugadora de formación gracias a su pasado en Logroño en categorías inferiores.

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"Es una chica de 21 años con recorrido, que puede hacer el '1', el '2' o el '3'. A nivel humano, todas las referencias que nos llegan son muy buenas, de que es muy buena en el día a día y de que cuando tuvo que defender a jugadoras muy buenas dio el pego. Por los vídeos veo que es una tía que tiene mano, que puede jugar bien bloqueo directo, que tiene un buen jumper, que pasa bien y que comete pocos errores. Me genera dudas el cómo va a absorber los contactos y a nivel defensivo, pero se nota que tiene conceptos de juego europeos", dice sobre ella su nuevo entrenador, Fer Buendía.