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Baloncesto | Liga Challenge

Maristas ficha centímetros y experiencia con Brigitte Lefebvre

La interior canadiense fue una de las jugadoras más destacadas de la LF2 la pasada temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/08/2026 20:07
Brigitte Lefebvre
Brigitte Lefebvre
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El Sparking Truth Maristas tenía claro que uno de sus focos en el mercado de fichajes de cara al debut en Liga Femenina Challenge tenía que estar en el juego interior. Es por ello que se ha hecho con los servicios de Brigitte Lefebvre-Okanwu, interior con pasaportes nigeriano y canadiense de 29 años. 

Es el segundo fichaje del equipo coruñés, tras de la también interior Fortuna Ngnawo. Además, han renovado contrato Eugenia Filgueira, Andrea Pérez 'Porri', Nuría Ríos, Brenda Fontana, Josefina Zeballos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Carla Naya.

Lefebvre llega a A Coruña tras ser una de los jugadoras más destacadas de la Liga Femenina 2 la temporada pasada. Con Tarragona promedió 15,7 puntos, 9,2 rebotes y 2,1 robos en cerca de 32 minutos jugados por encuentro. Unos números que le llevaron a ser la segunda máxima anotadora del grupo B, la cuarta máxima reboteadora y la tercera jugadora más valorada con 20,19 créditos por encuentro. 

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La jugadora canadiense, con pasado en el propio país norteamericano, Emiratos Árabes, Australia o Luxemburgo, tuvo su primera experiencia en competiciones españolas la durante la temporada 2025-26 con el TGN tarraconense, donde rayó a gran altura. Su gran rendimiento llamó la atención de un Maristas que afronta su debut en la segunda máxima categoría del baloncesto nacional.

Lefevbre solo se enfrentó una vez a su nuevo equipo la temporada pasada. Todavía no había fichado por el equipo catalán cuando visitó el Cole en la primera jornada del grupo B de la primera fase, un duelo que el conjunto herculino se anotó por un apabullante 97-65.

En el encuentro de la segunda vuelta, también con triunfo claro (62-83) de las jugadoras entrenadas por Fer Buendía, la nueva interior del Sparking Truth Maristas firmó 11 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 3 balones recuperados en 30 minutos y 57 segundos en cancha. 

"Los números en Liga 2 son muy buenos. Es una chica que puede emparejar con Brenda (Fontana) y con Raquel (Botana) porque tiene mano de cinco metros y está en un 27% en tiro de tres. Tenemos alguna duda a nivel físico, pero como sabíamos lo que daba, fuimos directos a por ella y la cerramos rápido. Es una chica muy inteligente en la pista y lo que nos llega es que es una profesional en el día a día", afirma sobre ella su nuevo entrenador, Fer Buendía.

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