Fortuna Ngnawo, potencia física para la pintura de Maristas

Fortuna Ngnawo Troy Trojans

El Sparking Truth Maristas continúa perfilando su plantilla de cara al debut del club en Liga Challenge la próxima temporada 2026-27. El conjunto colegial se ha reforzado con la incorporación de Fortuna Ngnawo, que llega procedente de los Troy Trojans de la liga universitaria estadounidense, mismo equipo en el que había militado Nia Daniels, ex del conjunto coruñés.

Camerunesa de nacimiento, Ngnawo ocupará licencia cotonú dentro de una plantilla colegial que estaba quedado mermada en el puesto de '4' tras la salida de Sofía Arcos. Con Fortuna fichan una jugadora potente a nivel físico, de 1,83 metros de altura y de altas capacidades reboteadoras tanto en defensa como en ataque, aunque con poca propensión a abrir el campo con tiro de larga distancia.

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"Es una cuatro rookie africana pequeña, pero muy potente físicamente. Viene de hacer 15 puntos y 10 rebotes, que son números muy buenos. No es una universidad top, pero conocemos la conferencia. Es un poco la persona que viene a suplir a Sofía. Tiene menos amenaza exterior, pero tiene el físico de la liga. Nos ha escogido antes que a otros proyectos de la liga, buscando un poco por la oportunidad deportiva por encima de la económica", explica sobre su nueva jugadora el entrenador de Maristas, Fer Buendía.