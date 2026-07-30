El Maristas también renueva al equipo de Fer Buendía

Pablo Quintáns da instrucciones desde la banda en un partido de la temporada 2025-26 Quintana

El Sparking Truth Maristas sigue dando forma y consistencia al contingente con que afrontará la primera temporada de su historia en la segunda categoría del baloncesto femenino español, la Liga Challenge.

Después de renovar a nueve jugadoras de la plantilla que se proclamó campeona de la última Liga Femenina 2, este jueves le tocó al equipo al completo del técnico Fer Buendía, el primer elemento al que dio continuidad la directiva colegial.

De este modo, siguen a la vera del entrenador coruñés su mano derecha, Pablo Quintáns, que seguirá ejerciendo como ayudante principal, mientras que Guillermo Martínez continúa como segundo asistente.

De la preparación física vuelve a ocuparse Juan Botana, auxiliado por los fisioterapeutas Jorge y Daniel Cayado. Los problemas que puedan surgir siguen siendo cosa del médico José Manuel Rama, en tanto que Bea Sanz se mantiene como delegada de campo.

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Un staff de la máxima confianza de Buendía y con todas las garantías para trabajar de la mejor manera posible con una plantilla que, a falta de, sobre el papel, tres fichajes, cuenta ya con Eugenia Filgueira, Andrea Pérez 'Porri', Nuría Ríos, Josefina Zeballos, Brenda Fontana, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez, Carla Naya.

La campaña liguera del Cole arrancará el 3 de octubre en la pista del Castelló. De la pretemporada está confirmada la participación en la Copa Galicia, donde el Maristas se medirá al Ensino Lucense, equipo de Liga Femenina, en la primera semifinal del torneo que acogerá, el 11 y 12 de septiembre, el ferrolano pabellón de A Malata.