Maristas, ante su mayor reto hasta el momento

La plantilla de Maristas celebra el ascenso con su afición Dani Patiño

Maristas tenía un sueño que se llamaba Liga Femenina Challenge. Un sueño que hace ahora casi tres meses se convirtió en realidad después de una temporada para la historia que acabó con el ascenso desde Liga Femenina 2.

Maristas se volverá a ver las caras con el Ensino en Copa Galicia Más información

A pesar del prematuro (y feliz) final de temporada, el club no tardó en ponerse manos a la obra en cuanto a la planificación del próximo curso 2026-27. Pero no fue un proceso sencillo. Maristas es un club pequeño y que siempre ha contado con limitaciones, problemas que se han acrecentado con el salto de categoría: “Hubo un impasse donde el club no sabía si podría fichar o no. Yo decía que necesitábamos reforzar el equipo y nos encontramos en un mercado muy difícil por varias cosas. Primero, porque nadie contrastado quiere venir a un proyecto recién ascendido, es un club más desconocido. Y luego, evidentemente, un problema económico. Aquí intentamos no hacer muchas diferencias entre unas y otras, aunque eso a veces nos impide llegar a una jugadora top”, explica el entrenador del equipo, Fernando Buendía.

El salto de categoría ha implicado un consiguiente incremento presupuestario con gastos como, por ejemplo, un piso más para acoger a las jugadoras en la ciudad. Pero la Liga Challenge también requiere cambios y mejoras a nivel de infraestructuras. Maristas podrá seguir jugando en el Cole, pero tendrá que acometer varias obras, como la mejora de los vestuarios, que no contaban con cuarto de baño propio dentro de los mismos. También se cambiará el marcador, se creará una sala de prensa, otra de doping con camilla para tratamientos y se mejorará la sala actual de gimnasio.

“El club está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener este proyecto, ha conseguido más patrocinios. Se ha creado la marca Sparking Truth a través de Resonac y gracias a ellos podemos salir. Si no fuera por esto, supongo que igual hubiésemos renunciado (a la plaza en Challenge). Entiendo que hubo dudas porque no se nos dio permiso para fichar de manera inmediata. Lo primero fue renovar lo que había. Entiendo que el club no quiere gastar lo que no tiene y me parece bien. Que quiere pagar al día y me parece bien. Que quiere ser un club de palabra con los proveedores y me parece bien. Tiene que ser así”, relata Fer Buendía en cuanto al salto presupuestario.

El Maristas capta fondos a través de la Fundación Amare Terra Más información

Continuidad

Con respecto a la plantilla que consiguió el ascenso tan solo se han producido dos bajas: la de Sofía Arcos, que regresa a casa para jugar en Unicaja, y la de Sonia Bra, que pese a tener ficha de Nacional era una fija con el primer equipo colegial. “Mucha pena porque se va Sofía, que era un baluarte para nosotras y queríamos que siguiera, pero creo que no pudimos competir en lo humano porque tiene a su familia allí. Cuando me llamó estaba triste por nosotros, pero tenía que coger eso. Aquí lo hizo de diez. Es una pena porque el ‘4’ lo teníamos cerrado con Sofía, Brenda y Andrea”, afirma un Buendía que define a Sonia Bra como “la jugadora de rotación ideal”.

El resto del primer equipo seguirá en el Cole: Nevena Dimitrijevic y Nuria Ríos como bases; Ana Jiménez, Eugenia Filgueira y Josefina Zeballos como exteriores; y Raquel Botana, Andrea Pérez y Brenda Fontana como interiores. A ellas se unirá Carla Naya, que promociona desde el equipo de Nacional. “Yo quería que Carla subiese porque un factor clave para Maristas es que la cantera vaya teniendo recorrido y hueco. Es joven y creo que el cambio le va a costar, pero nos ayudará”, dice sobre ella su entrenador.

Maristas pasa revista a su histórico ascenso en su visita a DXT Campeón Más información

La plantilla de doce jugadoras la completarán tres fichajes que llegarán para reforzar las posiciones de ‘2’, ‘4’ y ‘5’. Dos de ellas vendrán a A Coruña directas desde la liga universitaria estadounidense, mientras que la tercera viene de ser una de las más destacadas en Liga Femenina 2. Una competición que tanto Buendía como su equipo dominaban ya no solo en lo deportivo, sino también a nivel de mercado. Algo que ha sido diferente este verano: “El tema es la incertidumbre y si somos capaces de adaptarnos a una liga que no dominamos. Es una liga que no domino y me estoy yendo a tres perfiles no contrastados. Este año viviremos de las apuestas permanentes”.

En cuanto a diferencias entre ligas, una estará en los viajes. Maristas será la resistencia gala en una liga que le obligará a aumentar también el presupuesto en cuanto a viajes, tanto en número como, sobre todo, en distancia. Otra diferencia será el físico, ya que las coruñesas llegan a una liga con más altura y potencia que Liga 2. Eso sí, esto no hará que cambie su identidad de juego: “Nosotras no podemos renunciar a lo que tenemos y lo que tenemos nos obliga a jugar rápido y a correr. Entonces vamos a mantener la idea y adaptar a las chicas nuevas a esa idea”, dice Buendía.

En cuanto a objetivos, el entrenador coruñés lo tiene claro: “Salvarnos en la última jornada en el minuto 39:59. Ese es el objetivo, salvarnos en la última jornada y que Challenge sea un sueño de muchos años”. Lo que no tiene tan claro Fer Buendía es su continuidad más allá de este curso: “Si descendemos, que igual no pasa, no sé si seguiré. Este año me parece que es una propina a algo que ya empieza a costarme, me cuesta mucho entrenar y compaginarlo con mi trabajo. Si me pego una hostia como es descender, me conozco y sé lo que me va a afectar... Creo que va a ser el momento. Veo muy complicado si se diese el caso, que espero que no, que vuelva a tomar las riendas en Liga 2”, reconoce.