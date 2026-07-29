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O Noso Deporte | Baloncesto

El Maristas oficializa la continuidad de Josefina Zeballos

La exterior uruguaya es la novena jugadora que renueva por el último campeón de la Liga Femenina 2

Chaly Novo
Chaly Novo
29/07/2026 14:16
Josefina Zeballos, en el partido contra el Cortegada
Josefina Zeballos, en el partido contra el Cortegada
Germán Barreiros
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Una continuidad cantada. La de Josefina Zeballos, hecha oficial este miércoles por el Sparking Truth Maristas. La exterior uruguaya se convierte así en la novena jugadora del plantel que ganó la última Liga Femenina 2 que continuará a las órdenes del también renovado Fer Buendía en la primera aventura en la Liga Challenge. 

Zeballos, de 23 años (cumplidos en abril) y 1,65 metros de estatura, fue uno de los pilares del histórico ascenso del equipo colegial a la segunda categoría del baloncesto español.

La internacional charrúa cumplirá así su segunda temporada defendiendo la camiseta del Cole, al que llegó el pasado verano tras cuajar, en las filas del León BF, un espectacular debut en España.

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Zeballos encabezó el ataque del Maristas en la campaña 2025-26, con una media de 14,0 puntos (45,7% de acierto en tiros de dos, 35,8 en triples y 82,9 en libres) en los 26 partidos de fase regular que disputó. Añadió 2,6 rebotes, 1,8 asistencias y 1,3 robos, para redondear una valoración de 10,1, la quinta más alta de la plantilla, tras Sofía Arcos (16,1), Brenda Fontana (14,3), Nevena Dimitrijevic (13,7) y Ana Jiménez (11,1).

En la final liguera a doble partido contra el GEiEG gerundense, 'Jose' promedió 9 tantos (57,1% en lanzamientos de dos, 30,0% en los de larga distancia y 50,0% desde los 4,60 metros), 2,0 rechaces, 1,5 pases de canasta, 1,0 balones recuperados y 5,5 créditos.

Dimitrijevic, Nuría Ríos, Jiménez, Eugenia Filgueira, Carla Naya, Raquel Botana, Fontana y Andrea Pérez 'Porri' son las otras jugadoras que ya habían renovado por Maristas que en breve podría anunciar las nuevas caras, entre ellas las dos extracomunitarias que permiten las normas de la competición. 

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