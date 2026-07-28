Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto | Copa Galicia

Maristas se volverá a ver las caras con el Ensino en Copa Galicia

Se reeditarán las semifinales de la edición de 2025, con un BAXI-Celta por el otro lado del cuadro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/07/2026 14:39
Maristas-Ensino de Copa Galicia 2025
Maristas-Ensino de Copa Galicia 2025
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Sparking Truth Maristas ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Galicia 2026. El conjunto colegial sabía que se mediría a un equipo de LF Endesa: BAXI Ferrol, Celta o Ensino. La Federación Galega de Baloncesto (FGB) llevó a cabo el sorteo este martes y ha determinado que las coruñesas se medirán al equipo lucense.

Una acción ofensiva de Brenda Fontana contra BOET Mataró

La garra de Brenda Fontana seguirá en Maristas

Más información

El partido se disputará el viernes 11 de septiembre a las 18.00 horas en el pabellón de A Malata de Ferrol, que ha sido designado como sede oficial de esta edición. Algo más tarde, a las 20.30 horas, se disputará la otra semifinal que cruzará a Celta y BAXI. Las entradas para la competición ya están a la venta a través de Ataquilla.

De esta manera, se reeditarán las mismas semifinales que ya se dieron en la pasada edición de 2025. Hace un año en Narón, el Ensino se impuso al Maristas (90-66), mientras que el BAXI hizo lo propio con el Celta (78-64). En la gran final, el equipo ferrolano cortó la racha de dos Copas consecutivas de las lucenses para sumar su octavo título.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Maristas-Ensino de Copa Galicia 2025

Maristas se volverá a ver las caras con el Ensino en Copa Galicia
Raúl Ameneiro
Una acción ofensiva de Brenda Fontana contra BOET Mataró

La garra de Brenda Fontana seguirá en Maristas
Raúl Ameneiro
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

Andrea 'Porri' seguirá sumando temporadas en Maristas
Raúl Ameneiro
Carla Naya se abraza a Nevena Dimitrijevic tras lograr el ascenso

Carla Naya se gana un hueco en el primer equipo de Maristas
Raúl Ameneiro