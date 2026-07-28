Maristas se volverá a ver las caras con el Ensino en Copa Galicia

Maristas-Ensino de Copa Galicia 2025 Emilio Cortizas

El Sparking Truth Maristas ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Galicia 2026. El conjunto colegial sabía que se mediría a un equipo de LF Endesa: BAXI Ferrol, Celta o Ensino. La Federación Galega de Baloncesto (FGB) llevó a cabo el sorteo este martes y ha determinado que las coruñesas se medirán al equipo lucense.

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El partido se disputará el viernes 11 de septiembre a las 18.00 horas en el pabellón de A Malata de Ferrol, que ha sido designado como sede oficial de esta edición. Algo más tarde, a las 20.30 horas, se disputará la otra semifinal que cruzará a Celta y BAXI. Las entradas para la competición ya están a la venta a través de Ataquilla.

De esta manera, se reeditarán las mismas semifinales que ya se dieron en la pasada edición de 2025. Hace un año en Narón, el Ensino se impuso al Maristas (90-66), mientras que el BAXI hizo lo propio con el Celta (78-64). En la gran final, el equipo ferrolano cortó la racha de dos Copas consecutivas de las lucenses para sumar su octavo título.