La garra de Brenda Fontana seguirá en Maristas

Una acción ofensiva de Brenda Fontana contra BOET Mataró Patricia G. Fraga

Nueva renovación en el Sparking Truth Maristas. El equipo colegial ha hecho oficial este lunes la continuidad de Brenda Fontana, que formará parte del equipo colegial en su debut en Liga Femenina Challenge la próxima temporada 2026-27.

Andrea 'Porri' seguirá sumando temporadas en Maristas Más información

La interior argentina llegó a Maristas el pasado verano para tener su primera experiencia en el baloncesto español. Brenda cayó de pie tanto en el equipo como en la liga, donde fue una de las jugadoras revelación de la temporada. Fue una fija en las rotaciones de Fer Buendía, quien la colocó tanto en la posición de '4' como de '5' para jugar una media de casi 25 minutos por partido en liga regular.

Durante ese primer tramo de la competición, Fontana promedió 12 puntos, 7 rebotes, 1,8 asistencias y 1,7 robos por encuentro para 14,3 tantos de valoración. Unos números que mejoró en la eliminatoria por el título ante el GEiEG hasta los 14,5 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 2 robos para 23 créditos de valoración que le valieron para ser elegida MVP de la final.

Una jugadora con garra y carácter sobre la pista, que desatasca en ataque y que aporta intensidad en defensa. Capaz de abrir el campo y de buena capacidad reboteadora. "Brenda va a rendir, tiene el nivel de dureza y de contactos de Challenge. Creo que, si fuera europea (ocupa ficha de extracomunitaria), no estaría aquí, estaría cobrando el doble en otro sitio. Si fuera española, no descartaría que pudiera estar en un Liga 1", dice sobre ella su entrenador, Fer Buendía.

"Tras ser una de las piezas más determinantes y absolutas protagonistas en la inolvidable temporada del ascenso, Brenda seguirá aportando esa garra innegociable, su talento desbordante y una inteligencia táctica que ya es marca de la casa. Su jerarquía en la pista y su hambre competitiva han enamorado a toda nuestra afición", escribió el club en sus redes sociales.

Brenda se une a la lista de renovaciones del conjunto colegial, que ya sube hasta las nueve teniendo en cuenta al técnico: Brenda Fontana, Nuria Ríos, Nevena Dimitrijevic, Raquel Botana, Ana Jiménez, Eugenia Filgueira, Carla Naya y Andrea Pérez. No seguirán en A Coruña Sofía Arcos ni Sonia Bra.