Andrea 'Porri' seguirá sumando temporadas en Maristas

Andrea Porri, emocionada tras el ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG Dani Patiño

La historia de amor entre Andrea Pérez 'Porri' y el Sparking Truth Maristas tendrá, al menos, un capítulo más. La jugadora porriñesa continuará defendiendo los colores del equipo colegial la próxima temporada en Liga Challenge, tal y como ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales.

El faro de Nevena Dimitrijevic seguirá iluminando a Maristas Más información

La 2026-27 será la decimocuarta temporada de Porri con Maristas. Llegó al club con 19 años, en 2012. Desde entonces ha formado parte de él a excepción del curso 2014-15, que jugó con el Sporting de Lisboa. A sus espaldas cuenta con dos años de experiencia en la segunda categoría nacional, antes de que entrase en juego la Liga Challenge, en la que debutará en pocos meses.

Esta última campaña, la participación de Porri en la rotación colegial se vio disminuida, en parte debido a lesiones y problemas físicos, pero también a la dura competencia en su posición tras los fichajes de Sofía Arcos y Brenda Fontana. La porriñesa promedió 4 puntos y 2,2 rebotes en más de 9 minutos por encuentro.

"Hablar de Porri es hablar de los cimientos y el alma de este club. Son ya muchos años defendiendo estos colores con una entrega incondicional, siendo un faro tanto para sus compañeras como para toda la cantera. Su ejemplo diario y su amor por este escudo demuestran que hay historias que están hechas para seguir creciendo juntas", escribe sobre Andrea el club en sus redes sociales.

Porri es la séptima renovación en el equipo coruñés, sumándose a las de Eugenia Filgueira, Nuria Ríos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Carla Naya; además del entrenador, Fer Buendía. No continuarán en sus filas Sofía Arcos ni Sonia Bra.