Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto | Liga Challenge

Andrea 'Porri' seguirá sumando temporadas en Maristas

La jugadora porriñesa vestirá un año más los colores del equipo colegial, esta vez en Liga Challenge

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/07/2026 13:48
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG
Andrea Porri, emocionada tras el ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG
Dani Patiño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La historia de amor entre Andrea Pérez 'Porri' y el Sparking Truth Maristas tendrá, al menos, un capítulo más. La jugadora porriñesa continuará defendiendo los colores del equipo colegial la próxima temporada en Liga Challenge, tal y como ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales.

Nevena Dimitrijevic anotó 14 puntos ante el ADBA

El faro de Nevena Dimitrijevic seguirá iluminando a Maristas

Más información

La 2026-27 será la decimocuarta temporada de Porri con Maristas. Llegó al club con 19 años, en 2012. Desde entonces ha formado parte de él a excepción del curso 2014-15, que jugó con el Sporting de Lisboa. A sus espaldas cuenta con dos años de experiencia en la segunda categoría nacional, antes de que entrase en juego la Liga Challenge, en la que debutará en pocos meses.

Esta última campaña, la participación de Porri en la rotación colegial se vio disminuida, en parte debido a lesiones y problemas físicos, pero también a la dura competencia en su posición tras los fichajes de Sofía Arcos y Brenda Fontana. La porriñesa promedió 4 puntos y 2,2 rebotes en más de 9 minutos por encuentro. 

"Hablar de Porri es hablar de los cimientos y el alma de este club. Son ya muchos años defendiendo estos colores con una entrega incondicional, siendo un faro tanto para sus compañeras como para toda la cantera. Su ejemplo diario y su amor por este escudo demuestran que hay historias que están hechas para seguir creciendo juntas", escribe sobre Andrea el club en sus redes sociales.

Porri es la séptima renovación en el equipo coruñés, sumándose a las de Eugenia Filgueira, Nuria Ríos, Raquel Botana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Carla Naya; además del entrenador, Fer Buendía. No continuarán en sus filas Sofía Arcos ni Sonia Bra.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

Andrea 'Porri' seguirá sumando temporadas en Maristas
Raúl Ameneiro
Carla Naya se abraza a Nevena Dimitrijevic tras lograr el ascenso

Carla Naya se gana un hueco en el primer equipo de Maristas
Raúl Ameneiro
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

Maristas jugará la Copa Galicia en Ferrol
Raúl Ameneiro
Una acción de Ana Jiménez contra Ibaizabal

La intensidad de Ana Jiménez seguirá al servicio de Maristas
Raúl Ameneiro