Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto | Liga Challenge

Maristas jugará la Copa Galicia en Ferrol

El equipo colegial se medirá a Ensino, BAXI y Celta los días 11 y 12 de septiembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
23/07/2026 16:01
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG
Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG
Dani Patiño
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Si ayer se conocían las fechas y la sede de la Copa Galicia masculina, la Federación Galega de Baloncesto (FGB) ha hecho lo propio hoy con la femenina, en la que competirá el Sparking Truth Maristas. El torneo se disputará los días 11 y 12 de septiembre en Ferrol, con la colaboración tanto del Concello como del BAXI, club que ejercerá como anfitrión.

Nevena Dimitrijevic anotó 14 puntos ante el ADBA

El faro de Nevena Dimitrijevic seguirá iluminando a Maristas

Más información

Maristas se medirá al propio BAXI Ferrol, así como a Ensino y Celta, aunque los cruces de semifinales todavía no se han desvelado. Una cita de primer nivel para la pretemporada colegial, que se medirá sí o sí a un equipo de la máxima categoría nacional. 

Una dura prueba de cara a lo que se le vendrá con el inicio de la competición oficial a Maristas, que la próxima temporada 2026-27 debutará en Liga Femenina Challenge tras conseguir el ascenso desde Liga 2.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

Maristas jugará la Copa Galicia en Ferrol
Raúl Ameneiro
Una acción de Ana Jiménez contra Ibaizabal

La intensidad de Ana Jiménez seguirá al servicio de Maristas
Raúl Ameneiro
Carlos Martínez posa con la Copa del Mundo

Carlos Martínez anuncia su retirada de la selección española
Raúl Ameneiro
Nevena Dimitrijevic anotó 14 puntos ante el ADBA

El faro de Nevena Dimitrijevic seguirá iluminando a Maristas
Raúl Ameneiro