Maristas jugará la Copa Galicia en Ferrol

Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG Dani Patiño

Si ayer se conocían las fechas y la sede de la Copa Galicia masculina, la Federación Galega de Baloncesto (FGB) ha hecho lo propio hoy con la femenina, en la que competirá el Sparking Truth Maristas. El torneo se disputará los días 11 y 12 de septiembre en Ferrol, con la colaboración tanto del Concello como del BAXI, club que ejercerá como anfitrión.

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Maristas se medirá al propio BAXI Ferrol, así como a Ensino y Celta, aunque los cruces de semifinales todavía no se han desvelado. Una cita de primer nivel para la pretemporada colegial, que se medirá sí o sí a un equipo de la máxima categoría nacional.

Una dura prueba de cara a lo que se le vendrá con el inicio de la competición oficial a Maristas, que la próxima temporada 2026-27 debutará en Liga Femenina Challenge tras conseguir el ascenso desde Liga 2.