Carla Naya se gana un hueco en el primer equipo de Maristas

Carla Naya se abraza a Nevena Dimitrijevic tras lograr el ascenso Dani Patiño

Suma y sigue el Sparking Truth Maristas con las noticias en cuanto a plantilla se refiere. En este caso, técnicamente se trata de una promoción, ya que, aunque ya era una fija en el primer equipo, Carla Naya contaba con ficha del equipo B en Primera Nacional.

La intensidad de Ana Jiménez seguirá al servicio de Maristas Más información

La jugadora nacida en Arteixo seguirá defendiendo los colores de Maristas, con quien debutará en Liga Challenge la próxima temporada. Este último curso, que culminó con el brillante ascenso colegial, la exterior de veinte años promedió 1,1 puntos y 1,3 rebotes en casi 11 minutos de juego. Aunque sus mayores virtudes no llegan a través de los números, tal y como dice el club en su comunicado: "Jugadora joven, con una intensidad defensiva encomiable y que no da un solo balón por perdido".

"Su evolución ha sido imparable, ganando protagonismo y peso en la rotación gracias a su hambre, su carácter y su entrega innegociable en cada entrenamiento. Es un orgullo contar con talento y compromiso de este nivel", sentencian.

Carla es la sexta renovación de Maristas para la próxima temporada, séptima si se tiene en cuenta el entrenador Fernando Buendía. Junto a la joven de Arteixo seguirán Nuria Ríos, Raquel Botana, Eugenia Filgueira, Nevena Dimitrijevic y Ana Jiménez.