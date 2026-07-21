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O Noso Deporte | Baloncesto

La intensidad de Ana Jiménez seguirá al servicio de Maristas

La alero andaluza sumará su tercera temporada como colegial, que será también la tercera de su carrera en Challenge

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
21/07/2026 17:37
Una acción de Ana Jiménez contra Ibaizabal
Una acción de Ana Jiménez contra Ibaizabal
Germán Barreiros
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Ana Jiménez continuará defendiendo los colores del Sparking Truth Maristas la próxima temporada. Así lo ha confirmado el propio club a través de sus redes sociales, donde ha anunciado la continuidad de la alero andaluza de cara a la próxima temporada 2026-27, en la que el equipo colegial debutará en Liga Femenina Challenge.

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Ana Jiménez ha sido una pieza clave en los planes de Fer Buendía durante sus dos primeras temporadas como jugadora de Maristas. En la 2024-25, la de su debut, jugó una media de 27 minutos por partido en los que promedió 7,1 puntos, 5,6 rebotes y 1,5 asistencias. 

Este último curso, a pesar de haber jugado casi cinco minutos menos de media, su aportación sobre la pista se ha incrementado de manera exponencial tanto dentro como fuera de lo numérico. Promedió 8,2 puntos, 5,3 rebotes y 2,1 asistencias. Pero los incrementos más notables fueron en robos (de 1 a 1,8) y en el porcentaje de acierto en triples (de 21,3 a 33,7% con un mayor volumen). 

Ana es la navaja suiza de este equipo de Maristas, ya que es capaz de hacer de todo sobre la pista y aportar cada día en la faceta en la que se le necesita. Intensidad en defensa, pelea en cada rebote o balón suelto y hambre a la par que solidaridad en ataque son las señas de identidad de una jugadora que seguirá dando alegrías al Cole.

La andaluza ya sabe lo que es jugar en Liga Challenge, categoría en la que debutó en 2022 de la mano de La Salle Melilla, equipo en el que coincidió por primera vez con Nuria Ríos. Precisamente, la base sevillana es otra de las renovaciones confirmadas por el club junto a las de Fer Buendía, Raquel Botana, Eugenia Filgueira y Nevena Dimitrijevic. No siguen de manera oficial Sofía Arcos ni Sonia Bra.

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