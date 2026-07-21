Carlos Martínez anuncia su retirada de la selección española

Carlos Martínez posa con la Copa del Mundo @cmartinezpardo

El coruñés Carlos Martínez ha anunciado a través de sus redes sociales que no volverá a formar parte de la selección española de baloncesto 3x3. Tras 41 internacionalidades y haber levantado como capitán la primera, y hasta el momento única, Copa del Mundo de la historia de España, Carlos ha decidido retirarse del combinado nacional.

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Tan solo dos jugadores han sumado un mayor número de partidos como internacionales 3x3 que él: Nacho Martín (48) y Sergio de la Fuente (44). Además, Carlos ha sido el número uno español en el ranking FIBA durante cuatro temporadas. En concreto, desde el año 2022, cuando disputó su primer World Tour, y hasta el 2025, año en el que levantó el trofeo de campeón del mundo como capitán de España en Mongolia.

"Dicen que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Y estoy de acuerdo, pero solo cuando el barco se hunde. Cuando el barco navega viento en popa, es un privilegio ceder el timón. Hoy quiero anunciar que he decidido cerrar mi etapa como jugador en la Selección Española", escribió Carlos en redes sociales.

"Me marcho con la sensación del deber cumplido y con la absoluta paz mental de quien se ha vaciado en cada torneo, en cada entrenamiento y en cada rincón del mundo dentro y fuera de la pista, y con el deseo de que las generaciones que vienen mantendrán el listón en lo más alto. Gracias a la Federación, a su presidenta Elisa y la directiva y oficina por el respeto y la confianza durante todos estos años, y a cada persona del staff técnico y compañeros con los que he tenido el privilegio de defender esta camiseta", añadió.

La actual presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha tenido unas palabras hacia el coruñés: "Carlos Martínez es el símbolo del crecimiento del baloncesto 3x3 masculino español. Fue el primero en apostar por la especialización, pionero en jugar en equipos fuera de España, nuestro mayor valedor durante varios años en el ranking FIBA y el capitán de la Selección 3x3 que levantó la Copa del Mundo en Mongolia. Es el momento de agradecer su compromiso, su esfuerzo por el baloncesto 3x3 en general y por la Selección Española en particular. Siempre en nuestro equipo, Carlos”.

Trayectoria

Nacido en A Coruña en enero del año 1996, Carlos Martínez empezó jugando baloncesto 5x5. Formado en la cantera de Baskonia, llegó a debutar en ACB y Euroliga con el equipo Vitoriano. Formó parte de las categorías inferiores de la selección española, donde sumó un buen número de participaciones internacionales. También disputó cuatro temporadas en LEB Oro entre Clavijo, Oviedo y Básquet Coruña, además de dos en LEB Plata con Alicante y Araberri.

El coruñés fue uno de los primeros jugadores españoles que decidieron hacer un all in por el 3x3. Empezó con el proyecto del Onil 3x3, primer equipo profesional de la modalidad olímpica, aunque ha firmado contratos con equipos de India, Tailandia, Vietnam o el Laussane suizo, con el que debutó en el World Tour en 2022.

Con la selección española debutó un año antes, en el 2021, junto a Nacho Martín, Javi Vega y Sergi Pino. Tras disputar los Juegos Europeos en 2023 y quedarse a las puertas de los olímpicos en 2024, 2025 fue el año del paso adelante, donde España se clasificó para la Copa del Mundo, en gran parte gracias a Carlos. El inicio fue irregular, pero la fase final fue impecable, a la que se puso el broche de oro con el título ante Suiza en la gran final.

El pasado mes de marzo, Carlos Martínez se colgó su segunda medalla internacional con la selección española durante la Champions Cup, aunque en este caso fue de plata. Su última participación con el combinado nacional fue el Mundial de Varsovia, que no tuvo el final deseado.