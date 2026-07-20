Jorge Arias, raíces coruñesas en la selección española sub-20

Jorge Arias lanza a canasta durante el Eurobasket sub-20 ante la mirada de Carles Marco FIBA

La selección española sub-20 tiene más vinculaciones con A Coruña de las que pueda parecer. Está la obvia: Carles Marco, entrenador principal del Leyma y del equipo español. Pero a parte del técnico catalán hay otro integrante de la plantilla que tiene raíces en la ciudad. Se trata del alero Jorge Arias que, a pesar de haber nacido en Oviedo, sus orígenes familiares se trasladan hasta la ciudad herculina.

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Su madre Gema nació en A Coruña, misma ciudad en la que creció y reside actualmente su abuelo Ventura González. Fue con él con quien pasó muchos veranos jugando a baloncesto en las pistas oleirenses de O Carballo: “Yo tengo una minipista aquí en casa y siempre con mis hijos y mis nietos jugábamos a baloncesto, les enseñaba técnicas de tiro y trabajaba mucho con ellos. Cada vez que Jorge venía de vacaciones entrenaba siempre aquí en la pista de O Carballo”, recuerda su abuelo.

Y es que pese a no haber nacido en la ciudad, Jorge Arias está estrechamente relacionado con el deporte coruñés. Su bisabuelo, el suegro de Ventura, fue trabajador de la mítica tienda coruñesa de deportes Cuenca y Botana de la calle San Andrés, además de uno de los fundadores del Silva, club en el que el propio Ventura jugó cuando era adolescente. Luego, el abuelo probó también con el baloncesto, siendo jugador del Dépor. El hijo de Ventura y tío de Jorge es Nacho González Zas, exjugador del Dominicos de hockey sobre patines y preparador físico del Deportivo desde el año 2010.

Jorge Arias con sus abuelos Sara y Ventura en Betanzos Cedida

Cuando era pequeño, Jorge combinaba el baloncesto y el hockey sobre patines, hasta que su abuelo, que cuando iba de visita a Oviedo lo llevaba a entrenar, un día lo cogió por banda: “Le dije, ‘mira, tienes que escoger uno de los dos y, por tu estatura, yo prefiero que tú sigas con el baloncesto’, porque ya era muy alto”, rememora Ventura. Y Jorge le hizo caso. En categoría infantil llamó la atención del Oviedo Club Baloncesto (OCB), que lo incorporó a sus categorías de formación. En esos primeros pasos en el club coincidió por primera vez con un Carles Marco que por aquel entonces entrenaba al primer equipo y que unos años después decidiría contar con Arias para la selección española sub-20.

Jorge fue quemando etapas con el OCB hasta debutar con el primer equipo en LEB Oro con apenas 16 años en la temporada 2022-23. Principalmente formaba parte del Universidad de Oviedo, vinculado al OCB, con el que ha venido a jugar a Galicia (Betanzos, Carballo, Culleredo...) en varias ocasiones, donde sus abuelos Ventura y Sara aprovechaban para ir en primera persona. Pero esta última temporada fue diferente, ya que se convirtió en un fijo en las convocatorias de Javi Rodríguez, lo que le valió para firmar su primer contrato profesional con el OCB hasta 2029. En las dos visitas del Oviedo al Coliseum de A Coruña, en la jornada 2 y en la Final Four, Jorge Arias estuvo presente, pero no llegó a disfrutar de minutos. En el choque disputado en tierras asturianas sí que llegó a jugar once minutos, pero no tiró a canasta.

Jorge Arias en el tercer y cuarto puesto contra Francia FIBA

Ventura se deshace en elogios hacia su nieto: “Es un chaval muy serio, muy disciplinado, y eso a mí me levanta el orgullo familiar”. Y aunque le encantaría verlo algún día de naranja, reconoce que Jorge es “muy casero”.

Durante el Eurobasket sub-20, Arias ha sido un fijo en los quintetos titulares de Carles Marco, siendo de la partida en todos los encuentros. Alero de 2,01 de altura, ha disputado más de 17 minutos de media por encuentro en el torneo y, aunque no ha sido de los máximos anotadores, ha tenido un papel clave en el buen hacer de la selección española. La próxima temporada será jugador a todos los efectos de la primera plantilla del Oviedo Club Baloncesto tras haberse ganado la buena valoración de Javi Rodríguez en los últimos meses. El entrenador porriñés confiará en el joven asturiano (con raíces coruñesas) para continuar el buen momento del OCB en Primera FEB.