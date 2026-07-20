El faro de Nevena Dimitrijevic seguirá iluminando a Maristas

Nevena Dimitrijevic durante el partido ante el ADBA Patricia G. Fraga

Había firmado una renovación por dos años, pero faltaba que diera de nuevo el ‘sí quiero’ y así ha sido. Nevena Dimitrijevic seguirá siendo jugadora del Sparking Truth Maristas en la temporada 2026-27, una de las mejores noticias que el equipo colegial podía recibir durante este mercado estival.

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Nevena llegó a Maristas en el verano de 2024 procedente, precisamente, de Liga Femenina Challenge, la categoría en la que debutará el equipo coruñés el próximo curso. A pesar de ser foránea, no tardó en convertirse en una coruñesa más, tanto dentro como fuera de la pista, adaptándose a la perfección a la ciudad en los dos años que lleva ya en ella.

En su primera temporada a las órdenes de Fer Buendía, Nevena fue la jugadora más destacada del equipo con 18,6 créditos de valoración, a los que llegó con 13 puntos, 6 rebotes y 5,1 asistencias de promedio en la liga regular. Sin embargo, la lesión de larga duración de Nuria Ríos le obligó a jugar más minutos (y con un mayor desgaste físico) de los que le son aconsejables, ya que sufre problemas de rodilla. Por ello, la base serbia llegó bastante mermada a la fase de ascenso de Vilagarcía, en la que Maristas cayó en la final.

Esta temporada, con Nuria ya recuperada y la incorporación de Josefina Zeballos, Nevena se encontró con una nueva situación para ella en la que estaba mucho más desahogada en tareas ofensivas. Las rivales tenían más focos de atención y la responsabilidad de dirigir y asistir no tenía que recaer siempre en ella. Sus números bajaron (10,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,7 asistencias), pero no lo hizo, ni mucho menos, su importancia dentro del equipo. “Nev es nuestra guía, es nuestro faro, porque se lo ha ganado”, dijo el entrenador del equipo, Fer Buendía, en una entrevista con este diario sobre la que es una de las referentes de su equipo.

Nevena se une al propio Buendía, Nuria Ríos, Eugenia Filgueira y Raquel Botana como primeras piezas confirmadas del nuevo proyecto del equipo colegial para la próxima temporada. No seguirán en el club Sofía Arcos ni Sonia Bra.