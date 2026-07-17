Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Baloncesto

Raquel Botana seguirá siendo el reflejo de la cantera de Maristas en Challenge

La pívot coruñesa seguirá a las órdenes de Fer Buendía la próxima temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/07/2026 14:19
Una acción de Raquel Botana en el poste contra Cortegada
Una acción de Raquel Botana en el poste contra Cortegada
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La plantilla con la que el Sparking Truth Maristas debutará en Liga Challenge la próxima temporada sigue tomando forma. Tras las primeras renovaciones oficiales, el club ha anunciado este viernes que también seguirá Raquel Botana defendiendo sus colores. 

Nuria Ríos maneja el balón ante Ibaizabal

Nuria Ríos seguirá dirigiendo el juego de Maristas en Challenge

Más información

La interior coruñesa seguirá siendo el espejo en el que mirarse para la cantera colegial. Llegó al primer equipo con apenas 17 años desde la base y desde entonces no ha habido quien la saque de ahí. Debutó en la temporada 2021-22 y al año siguiente, con 18 años recién cumplidos, ya fue habitual jugando más de 10 minutos de media en 21 encuentros de Liga Femenina 2.

Su progresión ha ido en aumento, tocando techo (de momento) en el curso 2024-25, donde promedió 4,2 puntos y fue una de las máximas reboteadoras de la liga con 7,6 capturas por encuentro. Esta temporada, la llegada de Brenda Fontana y algunos problemas físicos han hecho que esos números se hayan visto reducidos, pero aun así siguió siendo una fija en las rotaciones de Fer Buendía.

Raquel Botana, del Maristas, con la oveja Raquel
Raquel Botana con la oveja Raquel
Cedida

Raquel, al igual que el club, debutará la próxima temporada en Liga Challenge. "Si hay un nombre que hace vibrar al pabellón cada vez que pisa la pista, es el de Raquel Botana. Nuestra MVP particular y, sobre todo, el orgullo de toda nuestra familia. (...) Raquel es la prueba viva de que los sueños que nacen en Maristas pueden llegar a tocar el cielo. (...) Es el espejo en el que se miran todas las niñas de nuestra base y el alma que mantiene viva nuestra identidad", escribió el club en redes sociales.

Junto a Raquel Botana estarán en la plantilla de Maristas 2026-27 las otras dos capitanas del equipo: Eugenia Filgueira y Nuria Ríos, que han sido, junto a Fer Buendía, las primeras renovaciones anunciadas por el conjunto colegial de cara al próximo curso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una acción de Raquel Botana en el poste contra Cortegada

Raquel Botana seguirá siendo el reflejo de la cantera de Maristas en Challenge
Raúl Ameneiro
Nuria Ríos maneja el balón ante Ibaizabal

Nuria Ríos seguirá dirigiendo el juego de Maristas en Challenge
Raúl Ameneiro
Andrea Pérez ‘Porri’ y sus jugadoras posan con el trofeo de campeonas de España

Alba Lodeiro, del Santo Domingo Betanzos, convocada con la selección española sub-13
Raúl Ameneiro
Euge Filgueira durante el partido ante Barakaldo de esta temporadaMaristas - Barakaldo 89-52

Eugenia Filgueira se apunta a Challenge con Maristas
Raúl Ameneiro