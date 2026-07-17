Raquel Botana seguirá siendo el reflejo de la cantera de Maristas en Challenge

Una acción de Raquel Botana en el poste contra Cortegada Germán Barreiros

La plantilla con la que el Sparking Truth Maristas debutará en Liga Challenge la próxima temporada sigue tomando forma. Tras las primeras renovaciones oficiales, el club ha anunciado este viernes que también seguirá Raquel Botana defendiendo sus colores.

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La interior coruñesa seguirá siendo el espejo en el que mirarse para la cantera colegial. Llegó al primer equipo con apenas 17 años desde la base y desde entonces no ha habido quien la saque de ahí. Debutó en la temporada 2021-22 y al año siguiente, con 18 años recién cumplidos, ya fue habitual jugando más de 10 minutos de media en 21 encuentros de Liga Femenina 2.

Su progresión ha ido en aumento, tocando techo (de momento) en el curso 2024-25, donde promedió 4,2 puntos y fue una de las máximas reboteadoras de la liga con 7,6 capturas por encuentro. Esta temporada, la llegada de Brenda Fontana y algunos problemas físicos han hecho que esos números se hayan visto reducidos, pero aun así siguió siendo una fija en las rotaciones de Fer Buendía.

Raquel Botana con la oveja Raquel Cedida

Raquel, al igual que el club, debutará la próxima temporada en Liga Challenge. "Si hay un nombre que hace vibrar al pabellón cada vez que pisa la pista, es el de Raquel Botana. Nuestra MVP particular y, sobre todo, el orgullo de toda nuestra familia. (...) Raquel es la prueba viva de que los sueños que nacen en Maristas pueden llegar a tocar el cielo. (...) Es el espejo en el que se miran todas las niñas de nuestra base y el alma que mantiene viva nuestra identidad", escribió el club en redes sociales.

Junto a Raquel Botana estarán en la plantilla de Maristas 2026-27 las otras dos capitanas del equipo: Eugenia Filgueira y Nuria Ríos, que han sido, junto a Fer Buendía, las primeras renovaciones anunciadas por el conjunto colegial de cara al próximo curso.