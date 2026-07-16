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O Noso Deporte | Baloncesto

Nuria Ríos seguirá dirigiendo el juego de Maristas en Challenge

La base andaluza se suma a Fer Buendía y Eugenia Filgueira como primeras renovaciones del equipo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/07/2026 19:05
Nuria Ríos maneja el balón ante Ibaizabal
Nuria Ríos maneja el balón ante Ibaizabal
Germán Barreiros
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El Sparking Truth Maristas sigue dando forma al equipo con el que debutará en Liga Femenina Challenge la próxima temporada. Tras anunciar las renovaciones de su entrenador, Fer Buendía, y la gran capitana, Eugenia Filgueira, el club ha hecho oficial la continuidad de otro de sus pilares, como es Nuria Ríos.

Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG

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La base sevillana sumará su tercera temporada con el equipo herculino, aunque será la segunda completa. Nuria Ríos (Sevilla, 2000) llegó en el verano de 2024 a Maristas para reforzar el juego exterior del equipo colegial. Sin embargo, no llegó a debutar en partido oficial con el equipo coruñés, ya que sufrió una grave lesión de rodilla durante la pretemporada. 

“Fue la primera semana de pretemporada y la verdad es que fue un palo porque estaba siendo todo muy guay. Pero el hecho de que desde el club me arroparan tanto lo hizo mucho más fácil. La lesión de cruzado tiene un componente psicológico muy importante y yo la verdad es que desde el primer momento lo afronté con buena actitud. Creo que todo eso me ha ayudado mucho a poder volver a jugar y sentirme bien”, recordó en declaraciones a DXT Campeón.

Regresó a las pistas la temporada 2025-26 y no tardó en hacerse con el puesto de base titular. Se convirtió en fija en la rotación de Fer Buendía, aportando intensidad defensiva, dirección y visión de juego y descanso a la otra base, Nevena Dimitrijevic. La vuelta de la andaluza fue clave para la serbia, que se vio más desahogada a nivel de descanso físico, pero también de presión rival y de responsabilidad con el balón.

Nuria Ríos promedió 6,3 puntos, 3 rebotes y 3,2 asistencias esta temporada con Maristas, equipo con el que volverá a jugar en Liga Challenge, una categoría que ya conoce tras jugar dos cursos (2022-23 y 2023-24) con Melilla. Quien no estará en esa plantilla será la también andaluza Sofía Arcos, única salida oficial del club, que puso rumbo al Unicaja, rival de las coruñesas la próxima temporada.

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