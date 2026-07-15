Eugenia Filgueira se apunta a Challenge con Maristas

Euge Filgueira durante el partido ante Barakaldo de esta temporadaMaristas - Barakaldo 89-52 Patricia G. Fraga

Continúan las buenas noticias en el Sparking Truth Maristas. A la renovación del entrenador, Fer Buendía, se ha unido la de la gran capitana, Eugenia Filgueira, que sumará su octava temporada como jugadora del primer equipo, pero esta vez en el debut del club en Liga Femenina Challenge.

Maristas debutará en Challenge en la pista del Castelló Más información

A sus 31 años, Eugenia seguirá defendiendo los colores del equipo colegial después de haber sido una pieza clave en el ascenso a Liga Challenge. 24 minutos de media en los 26 partidos de temporada regular en los que promedió 6,3 puntos, 2,8 rebotes y 2,2 asistencias. Unos números que mejoró en la eliminatoria por el título contra el GEiEG: 8,5 puntos, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias. A las estadísticas añade lo que estas no enseñan, como es la intensidad defensiva o el liderazgo y la experiencia dentro del vestuario.

Eugenia Filgueira se une así a Fer Buendía como las dos primeras piezas confirmadas por Maristas de cara a su debut en Liga Challenge, segunda máxima categoría del baloncesto femenino nacional. La que seguro no estará en esa nueva plantilla es Sofía Arcos, que ha puesto rumbo a su Málaga natal para fichar por el Unicaja, equipo en el que ya había militado con anterioridad y que será rival del conjunto colegial el próximo curso.

La competición echará a andar el fin de semana del 3 de octubre, cuando el equipo colegial se estrenará en Challenge a domicilio, en la pista del Castelló. El debut en casa, presumiblemente en el Cole, será una semana más tarde, el fin de semana del 10 de octubre ante el Iraurgi.

Una de las novedades de esta temporada en la categoría es la jornada navideña del 28/29 de diciembre, en la que Maristas se desplazará hasta León para medirse al otro recién ascendido. Las coruñesas cerrarán la primera vuelta a domicilio contra Zamora el 9 de enero. Siete días más tarde estrenarán la segunda vuelta (asimétrica) en casa contra uno de los huesos duros de la liga como es el Gran Canaria.

El tramo final de liga deja a Maristas con dos partidos seguidos en casa ante Logroño (verdugo de las colegiales en la fase de ascenso de Vilagarcía 2025) y Castelló, antes de terminar la fase regular a domicilio contra Cáceres.