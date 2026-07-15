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O Noso Deporte | Baloncesto

Alba Lodeiro, del Santo Domingo Betanzos, convocada con la selección española sub-13

Andrea Pérez, jugadora de Maristas, formará parte del cuerpo técnico

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/07/2026 17:20
Andrea Pérez ‘Porri’ y sus jugadoras posan con el trofeo de campeonas de España
Andrea Pérez ‘Porri’ y sus jugadoras posan con el trofeo de campeonas de España
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El baloncesto coruñés está de enhorabuena, ya que tanto Alba Lodeiro, jugadora de Santo Domingo Betanzos, y Andrea Pérez 'Porri', jugadora de Maristas y entrenadora de base, formarán parte de la selección española sub-13. A ellas hay que sumar a Andrea Matos, jugadora del CB Montrove oleirense, que ha sido convocada con la sub-12.

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Andrea Pérez dirige a la selección gallega femenina sub-13 al título nacional de 3x3

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Alba y Andrea han sido convocadas para unas jornadas de tecnificación que tendrán lugar en Zaragoza entre el 26 y el 30 de este mes de julio. Porri formará parte del cuerpo técnico de la selección, mientras que Alba es una de las 29 jugadoras citadas para esta concentración.

Andrea y Alba se conocen de sobra, ya que ambas ganaron juntas el campeonato de España 3x3 de selecciones autonómicas sub-13 hace pocas semanas. Porri fue la entrenadora que dirigió a Galicia hacia el título nacional, un equipo en el que, además de Alba, estaban también Carmen Rodríguez (Celta de Vigo) y Aroa Domínguez (Galogrín Santiago), que también estarán en la concentración de Zaragoza.

Alba Lodeiro se convierte así en la primera integrante del club Santo Domingo de Betanzos en ser convocada con una selección española de cualquier categoría, tanto de sección masculina como femenina.

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