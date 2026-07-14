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Baloncesto

Maristas renueva a su entrenador Fernando Buendía

El conjunto colegial anuncia que el preparador coruñés guiará al equipo en la LF Challenge, segunda categoría nacional

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/07/2026 17:55
Fernando Buendía da instrucciones a sus jugadoras en un partido
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Maristas ha anunciado la renovación de Fernando Buendía. De esta forma, el entrenador coruñés será el encargado de guiar al conjunto colegial en su aventura en la LF Challenge, segunda categoría nacional de baloncesto femenino.

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"Si algo hemos aprendido esta temporada es que los sueños, cuando se trabajan con ilusión, se cumplen. Por eso, no podíamos estar más felices de anunciar que Fernando Buendía seguirá guiando nuestro camino en este nuevo y apasionante reto en LF Challenge", inicia el comunicado del equipo herculino, que a continuación destaca los éxitos de su preparador, que arrancó su segunda etapa en el club en 2022.

"Tras una temporada histórica donde no solo logramos el ascenso, sino que Fernando fue reconocido como el mejor entrenador de la categoría, toca seguir escribiendo páginas inolvidables para el baloncesto coruñés", añade Maristas.

Por último, el club destaca la forma de entender el deporte del técnico: "Seguimos apostando por esa filosofía que tanto nos define y que el propio Fer siempre trata de inculcar: 'Disfrutar al máximo, pero con el nivel de exigencia que nos ha traído hasta aquí'. Porque el ascenso no es el final del camino, sino el inicio de una nueva aventura que queremos vivir contigo al mando".

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