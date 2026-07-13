Maristas debutará en Challenge en la pista del Castelló

Ascenso de Maristas a Liga Challenge contra GEiEG Dani Patiño

El Sparking Truth Maristas ya conoce el calendario con el que debutará en Liga Challenge la próxima temporada 2026-27. La Federación Española de Baloncesto (FEB) hizo oficial este lunes el camino de los 16 equipos que participarán en la segunda categoría del baloncesto nacional.

La competición echará a andar el fin de semana del 3 de octubre, cuando el equipo colegial se estrenará en Challenge a domicilio, en la pista del Castelló. El debut en casa, presumiblemente en el Cole, será una semana más tarde, el fin de semana del 10 de octubre ante el Iraurgi.

Una de las novedades de esta temporada en la categoría es la jornada navideña del 28/29 de diciembre, en la que Maristas se desplazará hasta León para medirse al otro recién ascendido. Las coruñesas cerrarán la primera vuelta a domicilio contra Zamora el 9 de enero. Siete días más tarde estrenarán la segunda vuelta (asimétrica) en casa contra uno de los huesos duros de la liga como es el Gran Canaria.

El tramo final de liga deja a Maristas con dos partidos seguidos en casa ante Logroño (verdugo de las colegiales en la fase de ascenso de Vilagarcía 2025) y Castelló, antes de terminar la fase regular a domicilio contra Cáceres.

Por el momento, la única confirmación oficial con respecto a la plantilla de la próxima temporada es la no continuidad de Sofía Arcos, que ha regresado a su Málaga natal para jugar de nuevo en las filas del Unicaja, rival de Maristas esta temporada.