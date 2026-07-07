Sofía Arcos no continuará la próxima temporada en Maristas

Sofía Arcos, de Maristas, ante León Quintana

Sofía Arcos no será jugadora de Maristas en el estreno del club colegial en Liga Challenge. Ha sido la propia jugadora andaluza la que ha anunciado su marcha a través de redes sociales con un emotivo mensaje, además de un carrusel de fotografías de la temporada con las que han sido sus compañeras los últimos meses en A Coruña.

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“Posiblemente la temporada más especial de mi vida, llena de momentos, aprendizajes y recuerdos que siempre me acompañarán. Gracias a mis compañeras, al cuerpo técnico, al club y a toda la afición por hacerme sentir parte de algo tan bonito desde el primer día. Me llevo experiencias y personas que guardaré siempre en mi corazón. Ha sido un orgullo defender a este equipo y compartir el camino con todos vosotros. Os deseo lo mejor y estoy segura de que nuestros caminos volverán a cruzarse. Siempre os llevaré conmigo”, escribió la jugadora malagueña.

Sofía Arcos fue una de las piezas clave en el ascenso que Maristas consiguió esta temporada. Llegó al club el pasado verano procedente de la Primera Nacional andaluza, pero no tardó en demostrar su calidad en Liga Femenina 2. Se ganó un puesto importante en la rotación de Fer Buendía y respondió con buenos números y mejor juego. 10,8 puntos y 7,3 rebotes con grandes porcentajes de tiro (54,3% en tiros de dos y 38,2% en triples) durante la liga regular. Unas cifras que mejoró en la eliminatoria por el título contra el GEiEG, donde se fue hasta los 10,5 puntos y 10 rebotes con un espectacular 72,7% en tiros de dos puntos.

Sofía fue una de las jugadoras más utilizadas por Fer Buendía esta temporada. A pesar de que tuvo problemas musculares durante un tramo de la misma, la malagueña fue la séptima con más minutos acumulados y la sexta de promedio. En puntos anotados fue una de las cuatro integrantes del equipo que superó la decena de media y lideró al equipo en rebotes totales.

Una dura baja para Maristas de cara a la planificación de su debut en Liga Challenge. El club colegial tendrá que buscar una nueva pieza para esa posición de ‘4’ en la que tan buen rendimiento dio Sofía durante la temporada pasada. En las próximas semanas, la entidad coruñesa debería ir empezando a desvelar las piezas de ese nuevo puzle que será la plantilla de la campaña 2026-27, que se presenta como histórica para el club del ‘Cole’.