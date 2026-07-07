Maristas debutará en Liga Challenge el 3 de octubre

Eugenia Filgueira y Andrea Pérez, únicas supervivientes del Maristas que debutó en la LF2, a punto de levantar la copa de campeonas Dani Patiño

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho oficial este martes la composición de las ligas femeninas. Algo que afecta de manera directa a Maristas, que estrenará nuevo nombre la próxima temporada tras consolidar su inscripción en Liga Femenina Challenge: Sparking Truth Maristas Coruña.

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El equipo herculino será el único gallego presente en la categoría de plata del baloncesto femenino nacional tras el ascenso del Celta a LF Endesa. Se medirá a quince rivales durante la fase regular, todos ellos de fuera de Galicia: Extremadura, Logroño, Sevilla, Joventut de Badalona, Iraurgi, Castelló, La Laguna, Barcelona, Melilla, León, Navarra, Zamora, Gran Canaria, Unicaja Mijas y Valencia Basket.

Un debut exigente tanto en lo deportivo como en lo económico para Maristas, que deberá realizar viajes muchos más largos y costosos de los que estaba acostumbrado.

La FEB también ha confirmado la fecha de inicio y finalización de la temporada. La primera jornada se disputará el fin de semana del 3 y 4 de octubre, mientras que la última de la liga regular será el 24 de abril del próximo año. El calendario oficial con todos los enfrentamientos se desvelará en las próximas semanas, una vez finalice el período de inscripción de equipos.

La Liga Challenge 2026-27 tendrá varias novedades, entre ellas la introducción de dos parones por ventanas internacionales en los meses de noviembre y febrero. Esto conllevará la disputa de tres jornadas intersemanales en un calendario que no se hará por sorteo puro y, sino que será dirigido, a imagen y semejanza del sistema aplicado en la LF Endesa. Así, se introducirá también una jornada navideña el día 29 de diciembre con partidos fijados por proximidad geográfica.