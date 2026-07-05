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Baloncesto

La FEB corona a Fer Buendía como el mejor entrenador de la Liga Femenina 2

El Maristas del preparador coruñés ganó 25 partidos, perdió solo tres y logró la primera plaza de ascenso a Challenge

Chaly Novo
Chaly Novo
05/07/2026 18:31
Fer Buendía da instrucciones durante un partido del Maristas
Fer Buendía da instrucciones durante un partido del Maristas
Germán Barreiros
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La Federación Española de Baloncesto (FEBI) anunció los premios de la temporada 2025-26 de la Liga Femenina 2, en la que el Maristas consiguió la primera de las dos plazas de ascenso a Challenge, la segunda categoría del baloncesto español.

Un temporadón que le ha valido a Fer Buendía el galardón al mejor entrenador de la LF2, competición con 28 equipos divididos en dos grupos, en la que el suyo ganó 25 partidos y perdió solo tres. El coruñés sigue al frente tras renovar recientemente.

El otro premio para el Maristas recayó en Brenda Fontana. La interior argentina fue designada como la mejor jugadora de la final, en la que el equipo colegial superó, a doble partido, al GEiEG gerundense, ante el que promedió 14,5 puntos, 10,0 rebotes, 1,0 asistencias, 2,0 robos, 1,5 tapones y 23,0 de valoración. 

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En el grupo de la fase regular donde militó el Maristas, el A, el MVP fue a parar a las manos de Merissah Russell (Gijón Basketball), quien promedió 22,0 puntos, 7,1 rebotes, 1,4 asistencias, 2,0 balones recuperados, 7,2 faltas recibidas y  24,3 créditos de valoración. Asimismo, fue distinguida con el premio a la mejor jugadora de toda la categoría.

El galardón del grupo A recayó en Odeth Betancourt ( GMASB), autora de 14, 8 puntos, 11,4 rebotes, 1,0 asistencias, 3,8 faltas recibidas y 20,8 de valoración. 

Katiana Benítez (BF León) es la MVP de los playoffs, en los que su equipo se hizo con el otro pasaporte para Challenge, y en los que promedió 11,8 puntos, 9,3 rebotes, 1,5 robos, 3,2 faltas recibidas y 17,2 créditos.

Por último, llama la atención la ausencia de al menos una jugadora del Maristas en el Cinco Ideal de curso, que componen Leyre Vindel (Ibaizabal), Paula García (Barakaldo),  Merissah Russell, Odeth Betancourt y Lala Toure (Gran Canaria).

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