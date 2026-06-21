Andrea Pérez dirige a la selección gallega femenina sub-13 al título nacional de 3x3

Andrea Pérez ‘Porri’ y sus jugadoras posan con el trofeo de campeonas de España FEB

Andrea Pérez ‘Porri’, integrante de la plantilla del Maristas Coruña que consiguió hace mes y medio el ascenso a la Liga Challenge, sumó un nuevo éxito en el curso que oficialmente acabará el 30 de junio, en esta ocasión como entrenadora.

La alero porriñesa dirigió a la selección gallega femenina de la categoría sub-13 al título de campeona de España en el torneo celebrado en Melilla.

El combinado galaico, formado por Carmen Rodríguez Mosteiro (Celta de Vigo), Aroa Domínguez Aldrey (Galogrín Santiago), la brigantina Alba Lodeiro Cancelo (Santo Domingo Betanzos) y Olivia León Doval (Carmelitas Ourense), vengó en el duelo por el título, contra el de Madrid, con un triunfo dorado por 12-9, la derrota en la fase de liguilla ante el equipo de la capital por 10-12.

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Fue el único traspié de las jugadoras entrenadas por Andrea Pérez, en el grupo A superaron con autoridad, por este orden, a Castilla-La Mancha (15-2), Cantabria (10-3) y País Vasco (15-6).

En cuartos de final, Galicia consiguió una victoria agónica (12-11) frente a la selección de Cataluña, con un triple de Olivia Lodeiro en la prórroga, y en semifinales se deshizo por 14-11 de la de Asturias.

Cataluña se hizo con un doblete al conquistar los dos entorchados masculinos. En la final sub-13 se impuso a Canarias (19-15) y en la sub-15 superó a Andalucía (16-9).

Por último, la selección de la Comunidad de Madrid se encaramó a lo más alto del podio de la categoría sub-15 femenina, tras vencer en la final a la de Andalucía (11-9).