El Maristas capta fondos a través de la Fundación Amare Terra

El Maristas posa con la copa en la visita a la redacción de DXT Campeón Patricia G. Fraga

Después del ascenso brillantemente conseguido en la pista, el Maristas Coruña afronta otra competición, si cabe más dura: recaudar el dinero suficiente para poder competir en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto español.

Como toda ayuda es poca, la entidad colegial ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos a través de la Fundación Amare Terra y su plataforma Terra Move. Las aportaciones pueden hacerse en este enlace: https://www.amareterra.org/terramove/5b4c31f2-e336-4aab-a643-f2f21537793f

"La Fundación Amare Terra –detalla la directiva del Maristas– es una entidad sin ánimo de lucro que apoya proyectos deportivos en Galicia, especialmente aquellos que, como el nuestro, tienen un componente formativo, social y de base. Es decir, no se trata solo de competir, sino de educar, acompañar y hacer crecer a nuestros jugadores y jugadoras"

"Además, esta plataforma nos da algo muy importante: transparencia y seguridad, ya que todas las aportaciones están controladas y destinadas al proyecto de forma clara", prosigue la nota del club.

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"Pero hay otro motivo que también creemos que es interesante que conozcáis: las aportaciones que se hagan a través de la fundación tienen beneficios fiscales. En pocas palabras, una parte importante de lo que se dona se puede recuperar después en la declaración de la renta. Por ejemplo, en muchos casos se puede deducir hasta un 80% de los primeros 250 euros donados, por lo que el esfuerzo real es mucho menor de lo que parece", subraya la directiva del Maristas, que, por ello, cree que "es una forma buena y segura de ayudar, y también más accesible para muchas familias".

Por último, el club colegial quiere "dejar claro algo importante: esto no va solo del primer equipo femenino. Es un paso adelante, es para todo el club: para la cantera, para el equipo masculino, para cada niño y cada niña que entrena cada día en Maristas. Porque si algo tenemos claro es que los logros solo tienen sentido cuando los vivimos JUNTOS", finaliza el comunicado.

Por su parte, la Fundación Amare Terra recuerda que "el club Maristas Coruña vive un momento histórico tras conseguir el ascenso a Liga Challenge. Este no es solo un logro deportivo, sino el resultado de más de 30 años construyendo un proyecto basado en la cantera, la igualdad y los valores del deporte".

"Este paso adelante impulsa a todo el club: al primer equipo femenino, el masculino y más de 300 deportistas en formación que crecen cada día dentro de esta familia", continúa Amare Terra en su página web.

"El objetivo de este proyecto es consolidar este nuevo nivel, garantizando la participación en la competición y fortaleciendo un modelo deportivo con impacto social. A través de este proyecto promovemos: el deporte femenino y masculino; la formación en valores; el crecimiento de la cantera y la conexión con la ciudad. Este es un proyecto de todos. Un proyecto de club. Un proyecto de ciudad, concluye la fundación.