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O Noso Deporte | Baloncesto

El Maristas masculino buscará ascender a Tercera FEB como anfitrión

El Colegio acogerá este fin de semana la Final Four gallega de Primera Nacional

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/05/2026 05:00
Maristas celebra la victoria ante Ensino
Maristas celebra la victoria ante Ensino
@ClubMaristas
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El primer equipo masculino de Maristas quiere seguir los pasos del femenino y sumar otro ascenso para el club esta misma temporada. Actualmente en Primera Nacional, este fin de semana disputarán la fase final para ascender a Tercera FEB, cuarto escalón del baloncesto nacional. Además, no solo la disputarán, sino que actuarán como anfitriones y el Colegio como sede de la Final Four definitiva. Tan solo el equipo que resulte campeón logrará el ascenso, aunque el segundo tendrá otra oportunidad contra rivales de Euskadi y Castilla y León.

El equipo de Maristas celebra el ascenso sobre la pista

Maristas se gradúa para ascender a Liga Challenge (73-52)

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En semifinales, Maristas se medirá al Ensino de Lugo (sábado 20.30 horas), a quien ya se midió en la segunda fase del campeonato liguero. El resultado que se dio en el Cole no es esperanzador, ya que cayeron 65-69, pero sí fueron capaces de hacerse con la victoria en el anexo del Pazo por 71-78 el pasado fin de semana en la última jornada de la fase de grupos.

Por el otro lado del cuadro van el segundo filial Obradoiro y Novobasket, que abrirán la Final Four el sábado a las 18.00 horas. Contra los santiagueses, Maristas cayó en la capital gallega por 84-67, y en A Coruña por 55-85. Contra Novobasket, Maristas hizo doblete: 73-76 y 91-88.

En el USC Obradoiro están puestas las esperanzas del club santiagués de mantener a su filial en Tercera FEB, ya que su segundo equipo certificó el descenso desde dicha categoría precisamente a Primera Nacional tras acabar la temporada como colista del Grupo AB.

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