El Maristas encara distintas condiciones y ¿un nuevo hogar?

Imagen de un partido del Maristas 2016-17 en la Polideportiva de Riazor 2 Patricia G. Fraga

Después del ascenso conseguido en la pista, al Maristas le queda por delante otra tarea no menos titánica: cumplir con todos los requisitos exigidos por la Federación Española de Baloncesto (FEB) para salir en su nueva categoría, la Liga Challenge.

Entre las exigencias del organismo presidido por Elisa Aguilar –por cierto, presente en Santiago para entregar el trofeo de campeón al Obradoiro, pero no en el Cole menos de 24 horas después para hacer lo propio con el equipo colegial– para poder militar en la segunda categoría nacional está disponer de una cancha con aforo mínimo de 800 localidades.

El del polideportivo de Maristas, con asientos solo en un lado del recinto, es, de manera oficiosa, de unas 400. La opción para el conjunto escolar es mudarse a la Polideportiva de Riazor 2, donde ya ha jugado antes. Aunque el aforo del Poli de parqué tampoco llegaría, al menos según la capacidad oficial, de 500 asientos según el Concello de A Coruña.

El propio consistorio cifra en 850 localidades el aforo de otra de las opciones, el Polideportivo del Barrio de las Flores, provisto de dos gradas, una lateral y una en un fondo. No obstante, podría presentar un problema, los como mínimo dos metros de espacio que exige la FEB entre los límites del terreno de juego y los espectadores.

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Una vez solucionado este asunto, el Maristas deberá afrontar un desembolso mayor que el de esta campaña. La inscripción del equipo pasa de 1.000 a 4.000 euros. Un 20% menos si se mantiene durante toda la temporada a seis jugadores nacionales y 5% más de reducción si de las seis nacionales al menos dos son de categoría sub-22. Ambos descuentos también se aplican en la LF2.

En lo que atañe al diligenciamiento de las licencias, el incremento de las cuotas es mucho menor. El documento de vinculación se mantiene en 35 euros, mientras que las fichas de las jugadoras de formación local, las comunitarias y el delegado de campo suben cuatro euros, de 38 a 42, y siete, de 78 a 85, la del entrenador.

La tramitación de las mismas antes del inicio del curso sigue siendo de 900; las tramitadas desde el inicio al final de la primera vuelta pasan de 1.100 a 1.200; las tramitadas en la segunda vuelta, de 1.500 a 1.650.