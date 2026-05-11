El Maristas recibe el homenaje del Concello con Inés Rey a la cabeza

Imagen de la recepción de Inés Rey y Manuel Vázquez al campeón de la Liga Femenina 2 Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, recibieron este lunes al Maristas en el Palacio de María Pita tras lograr el ascenso a la Liga Challenge, un hito histórico para el club y para el deporte herculino.

Al acto asistieron las jugadoras, el cuerpo técnico del campeón de la Liga Femenina 2 de la temporada 2025-26, la directiva y numerosas personas vinculadas a la entidad, a quienes el Concello quiso transmitir su reconocimiento institucional.

Durante la recepción, Rey destacó los “años de trabajo, esfuerzo y compromiso” de un proyecto que “nunca ha dejado de crecer”. La alcaldesa también recordó la emoción vivida durante el segundo partido de la final de la Liga Femenina 2 el pasado sábado, en el polideportivo del Cole, que presenció desde la grada “como una aficionada más”.

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La alcaldesa subrayó asimismo la importancia del trabajo realizado desde la base, tanto por el equipo juvenil como por todas las personas que forman parte del día a día del club. “Los ascensos también se construyen desde la sombra”, afirmó la edila, quien agradeció la labor de las familias, los voluntarios y los profesionales “que siempre están ahí”.

Rey también destacó el gran momento que atraviesa el deporte femenino en la ciudad y en Galicia, coincidiendo con otros éxitos deportivos este fin de semana. "Lo más importante es que proyectos como el de las Maristas inspiren a nuevas generaciones y demuestren que el deporte femenino no tiene límites", concluyó la alcaldesa, felicitando al equipo por su nueva etapa en la Liga Challenge.