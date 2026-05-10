Maristas: contracrónica de un ascenso anunciado

Eugenia Filgueira y Andrea Pérez, únicas supervivientes del Maristas que debutó en la LF2, a punto de levantar la copa de campeonas Dani Patiño

Ocho años ha tardado el Maristas en dar el mayor salto de su existencia. Habrá a quien le parezcan muchos, mas viendo cómo arrancó el proyecto, son pocos. Porque la progresión mostrada en las tres últimas temporadas, incluyendo la que acabó este sábado el equipo colegial, anunciaba el ascenso a la Liga Challenge mucho más pronto que tarde.

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Una competición de reciente creación. Nació en 2021 como nueva segunda categoría, más exigente, por menor número de participantes (16), de partidos y, por lo tanto, de margen de error, dista bastante de una Liga Fememina 2 con 28 conjuntos repartidos en dos grupos.

El nuevo formato de competición de la tercera categoría nacional femenina, instaurado este curso, ha premiado al mejor equipo. Al menos con el récord en la mano: 26-3, al que hay que sumar el 2-0 en la final. El campeón del otro grupo, el Segle XXI (inhabilitado para ascensos por su condición de club federativo), encajó una derrota más que las de Fer Buendía. Su rival en el ida-vuelta por el primer pasaporte para Challenge, cerró la regular con el doble de derrotas.

Buendía es el piloto que ha llevado el coche a la meta. Pero sus predecesores (y él mismo) tuvieron que aguantar los primeros tiempos en la LF2. Tiempos precarios económicamente, lo que, lógicamente, se vio reflejado en la cancha.

Ruby Vázquez llevó el timón en la campaña de debut en la Liga Femenina 2, la 2018-19. Solamente cinco victorias en 26 jornadas de un equipo, con ocho coruñesas, una porriñesa, una madrileña y una estadounidense con nacionalidad finlandesa, del que sobreviven dos jugadoras, Eugenia Filgueira y Andrea Pérez. El Maristas terminó decimotercero, penúltimo, de su grupo y vigésimo sexto en la clasificación general de una competición con 28 contendientes, con lo cual el equipo del Cole volvió por la vía rápida a Primera Nacional.

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Regresó a la todavía segunda división nacional en la 2020-21, ahora con Jorge Carreira al frente del banquillo. Dos victorias más, duodécimo del grupo A y trigésimo en el cómputo global de un torneo con tres grupos y 42 equipos en liza.

La reestructuración de las categorías femeninas, la que alumbró la Liga Challenge, dejó al Maristas en la reconvertida en tercera categoría, con el actual formato de 28 equipos encuadrados en dos grupos. Con Esther Muñiz como entrenadora y con solo una extranjera en nómina, mejoró ligeramente: undécimo del A y vigésimo primer clasificado de la competición.

Muñiz entregó el testigo a Buendía. El preparador herculino vivió una primera campaña complicada. La checa Elisa Stebetakova salió cruz y el club tuvo que fichar sobre la marcha a Aleksandra Stojanovska. La mejoría en la aportación extranjera no fue suficiente y el Maristas acabó penúltimo de grupo, con una marca de 9-15, y vigésimo tercero de la liga.

Fer Buendía no se olvidó en la celebración de Oumar Diakité, discípulo suyo en el filial del Básquet Coruña que falleció de cáncer en 2013 Cedida

El primer salto de calidad, en todos los sentidos, llegó en la 23-24. Los fichajes, especialmente los de Sandy Basáez, Carolina Arfinengo y Marta Vulovic, dieron una nueva dimensión al Maristas, que remató la regular con 15-11 y quinto del grupo A, que ganó el Segle XXI, lo que dio a Buendía y cía. una plaza en la fase de ascenso. Donde pagó la novatada: derrotas contra Iraurgi, Castelló y Miralvalle Plasencia. Su puesto final fue el octavo.

La pasada campaña, nuevo empujoncito. Acierto total con las extranjeras, la estadounidense Nia Daniel, la nigeriana Solo Amusan y la serbia Nevena Dimitrijevic. También llegaron Nuría Ríos (no pudo debutar en liga a causa de una grave lesión en pretemporada) y Ana Jiménez. Estas tres últimas, instrumentales en el ascenso cuajado este sábado.

El equipo del Cole terminó segundo del Grupo A y disputó, en casa, la fase de ascenso. La derrota en semifinales ante el Unibasket (49-62) le quitó la fiesta de los fuciños.

Fiesta que por fin pudo disfrutar, también en casa, al final de una temporada con incorporaciones de lujo: Sofía Arcos, Josefina Zeballos y Brenda Fontana. Un trío de rendimiento espectacular para hacer posible un curso espectacular, cerrado con doble triunfo contra el GEiEG. En el que no hay que olvidar, ni en los anteriores, al producto de la casa, de vital importancia tanto en los partidos como ayudando en el día a día para que las piezas encajen sobre el parqué.