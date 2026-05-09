Previa | El Maristas tiene 40 minutos para elevar su listón histórico

Acción de la colegial Sonia Bra en un partido de la Copa Galicia contra el Cortegada arousano Quintana

El Maristas está a 40 minutos de un nuevo hito en su historia: el ascenso a la segunda categoría nacional, la Liga Challenge. Lo tiene en su mano. El polideportivo del Cole se llenará este sábado (17.00 horas) hasta los bordes y parte con una jugosa renta de trece puntos cosechada en el el partido de ida de la final de la Liga Femenina 2, disputado en la cancha del GEiEG.

Una ventaja, eso sí, que las jugadoras entrenadas por Fer Buendía, no pudieron construir hasta el periodo final, donde firmaron un demoledor parcial de 9-25 para dejar el marcador final en un más que esperanzador 58-71.

Pese a que la flecha apunta claramente hacia arriba, el conjunto herculino debe tomarse el partido con calma, como si fuera uno más. Es superior al conjunto gerundense; no solo por lo visto en el primer duelo de la serie que otorga el primer ascenso a Challenge, también por la temporada regular, donde el Maristas firmó el mejor récord (23-3) de los 28 equipos participantes en la LF2.

El GEiEG, segundo clasificado del grupo B (en cabeza acabó el Segle XXI barcelonés, que no puede ascender al ser un club dependiente de las federaciones catalana y española), con el doble de derrotas que las de Buendía, plantó cara durante muchos minutos al conjunto del Cole.

La defensa del Maristas supo contener a dos de las principales fuentes anotadoras del plantel dirigido por Pau Fuster, la interior Julia Fernández (6 puntos, con un horripilante 2 de 12 en tiros de dos) y Alba Coma (10, pero con un solo acierto en 7 lanzamientos de campo).

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Algo más suelta estuvo la tercera componente de un Big Three que en la fase regular aportó más del 50% de los puntos del equipo. Marina Melero encabezó la ofensiva del GEiEG, con una docena de puntos, aunque también con una carta de tiro notablemente mejorable (5 de 12). Datos que ratifican la pericia colegial a la hora de minimizar la aportación de las referentes rivales.

A cambio, hizo daño la sustituta de Julia Fernández en el poste bajo, Vanessa González, autora de 12 tantos (7 de 13 en tiros libres) y 7 rechaces. No obstante, su producción bajó mucho en el último cuarto y medio, gracias, en gran parte, a la defensa de Raquel Botana, y en parte porque el Maristas cerró mucho mejor su propio rebote.

Buendía no tiene, en principio, baja alguna, aunque algunas de sus jugadoras tuvieron fiebre a mediados de semana, así que todo apunta que estarán todas en perfecto estado de revista para intentar el salto a una categoría en la que nunca ha estado. Aunque sí en la segunda nacional: lo fue la LF2 hasta el final de la temporada 2020-2021, con el mismo formato que ahora. En Liga Challenge compiten 16 equipos en un solo grupo.

La historia llama a la puerta de un Maristas que el curso pasado se quedó en la ídem. En una fase de ascenso con ocho equipos. Si la cosa no saliese bien este sábado, el equipo colegial tendrá una segunda bala, ya que el perdedor de esta eliminatoria disputará una fase de ascenso distinta, a doble partido y entrando en semifinales, donde se medirá al ganador del cruce entre los dos terceros de cada grupo de la fase regular.

Maristas-GEiEG

Maristas: Nuría Ríos, Josefina Zeballos, Eugenia Filgueira, Sofía Arcos, Brenda Fontana –posible cinco inicial– Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez, Carla Naya, Sonia Bra, Raquel Botana, Andrea Pérez, Alba Mateos, Marta Rivas.

GEiEG: Alba Coma, Marina Melero, Janina Pairo, Nuria Mitjanas, Julia Fernández –posible cinco inicial– Mar Carbó, Claudia Morente, Claudia Calvet, Rut Calvet, Vanessa González, Alba Riera.

Árbitros: José Manuel Araújo, Ángel Cóndor.

Cancha: Polideportivo Maristas.

Hora: 17.00 (canalfeb.tv)