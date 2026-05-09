Maristas se gradúa para ascender a Liga Challenge (73-52)

El equipo de Maristas celebra el ascenso sobre la pista Dani Patiño

Lo tenía de cara Maristas tras el +13 de la ida, pero tenía que certificar el ascenso ante un público entregado que abarrotó el pabellón del Colegio. GEiEG plantó cara, pero su gasolina no fue suficiente para aguantar la intensidad coruñesa en la segunda mitad y acabó sucumbiendo por 73-52.

Se quedó con la miel en los labios hace un año en Vilagarcía, pero Maristas, esta vez sí, consiguió un hecho histórico: ascender a Liga Femenina Challenge, la segunda categoría del baloncesto nacional, tras una temporada para el recuerdo. 23 victorias en liga regular, doble triunfo en la eliminatoria de campeones y tan solo tres derrotas en toda la temporada para poner el broche de oro a un año histórico para el equipo colegial.

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Salió con su identidad habitual Maristas a la pista del Colegio. Intensidad defensiva sumada a velocidad y fluidez en ataque. GEiEG buscó correr y lo consiguió durante los primeros minutos, sumado a un acierto exterior del que carecieron las locales durante todo el cuarto (0/6 en triples).

Para contrarrestarlo, Maristas encontró soluciones por dentro con dos estelares Sofía Arcos (5 puntos y 6 rebotes) y Brenda Fontana (6 puntos y 2 rebotes). El acierto desde el tiro libre, protestado por GEiEG, y las buenas acciones defensivas consiguieron que Maristas acabara el cuarto con un parcial de 12-5 y un marcador a favor de 20-14.

El partido se interrumpió durante unos minutos por una aparente lesión muscular de uno de los colegiados. El parón pareció sentarle bien al GEiEG, que salió mucho más intenso a la pista en el segundo cuarto. Dos jugadas con adicional, un triple, otras dos canastas y el dominio del rebote les dieron un parcial de salida de 2-11 que las colocó por delante y forzó el primer tiempo muerto de Fer Buendía.

Maristas reacciono tras el paso por el banquillo con dos canastas rápidas para recuperar la ventaja y en este caso fue Girona quien paró el encuentro. Las locales mantuvieron su buen momento hasta el 33-28, pero el cuarto acabó con un parcial de 0-8 para un GEiEG que se marchó al descanso con ventaja, 33-36.

Girona estaba dominando con claridad el rebote 17-25, con 12 ofensivos. De los 17 locales, 9 los concentró Sofía Arcos. Un aspecto que Maristas debía corregir en la segunda mitad si no quería sustos, así como el acierto exterior (1/11 en triples).

Segunda parte

La vuelta de vestuarios de Maristas trajo consigo el primer acierto exterior de una Josefina Zeballos que, hasta entonces, estaba en un 0/4 desde más allá del arco. A ella se sumaron las que venían siendo las mejores del equipo, Brenda Fontana y Sofía Arcos, que junto a Nuria Ríos con un robo y una canasta a la contra firmaron un parcial de salida de 12-4 que forzó el tiempo muerto visitante.

Fue el tramo de la base sevillana de Maristas. Nuria Ríos dominó el encuentro con intensidad defensiva, dirección de juego, asistencias y dos canastas que siguieron dando alas a su equipo. Cuando estuvo exhausta, su testigo lo cogieron Nevena Dimitrijevic y Ana Jiménez para que Maristas acabar el cuarto 57-49.

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La entrada al último cuarto era idílica para Maristas: 8 puntos de ventaja en el partido, 21 en total en la eliminatoria y todo un pabellón empujando a su favor. Encima, el inicio de período trajo varios rebotes ofensivos locales (más de uno de Nevena) y un triple de Carla Naya que puso el +11. GEiEG, que se veía contra las cuerdas, intentó cortar la sangría con un tiempo muerto.

Lejos de pisar el freno, Maristas siguió insistiendo en su clásica intensidad tanto en defensa como atacando el rebote de ataque y no dejando respirar a un Girona al que parecía habérsele agotado la gasolina. Así lo demuestra el minuto en el que llegó su primera canasta del último cuarto: el siete. El final del choque fue una fiesta en la grada que se trasladó a la pista tras el bocinazo final.

Maristas XX-XX GEiEG

Maristas (20+13+24): Nuria Ríos (), Josefina Zeballos (), Euge Filgueira (), Sofía Arcos () y Raque Botana () - cinco inicial - Nevena Dimitrijevic (), Laura Ibáñez (), Ana Jiménez (), Carla Naya (), Sonia Bra (), Andrea Pérez () y Brenda Fontana ().

GEiEG (14+22+13): Pairo (), Morente (), González (), Coma () y Fernández () - Carbo (), C. Calvet (), Mitjanas (), R. Calvet () y Riera ().

Árbitros: José Manuel Araujo y Ángel Cóndor.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la eliminatoria por el ascenso a Liga Femenina Challenge disputado en el Colegio Maristas de A Coruña ante 500 espectadores.