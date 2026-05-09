El Ulacia pone fin al sueño del Xiria (69-78)
Los carballeses se despiden de la fase de ascenso tras caer en una segunda mitad controlada por los vascos
Punto final al sueño del Basket Xiria. El equipo carballés cayó en la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda FEB contra el Ulacia vasco (69-78) y termina así su temporada 2025-26.
A pesar de haber perdido este último encuentro, la nota general del curso es más que positiva, ya que el Xiria ha conseguido pasar de 10 a 20 victorias en la temporada regular y clasificarse como segundo de su grupo a la fase de ascenso a Segunda FEB.
El Xiria empezó bien el partido, consiguiendo irse con ventaja de cinco puntos (40-35) al tiempo de descanso. Sin embargo, el Ulacia hizo honor a su fama de equipo rocoso en defensa durante la segunda mitad, en la que secó a los carballeses para dejarlos en tan solo 29 puntos anotados entre el tercer y el último período.
Finalmente, la victoria se marchó rumbo a Zarautz por 69-78, a pesar de los 19 puntos de Carlos Varela y Darnell Snyders para el Xiria. Por los vascos, hasta cuatro jugadores firmaron actuaciones con 11 o más puntos.