El Ulacia pone fin al sueño del Xiria (69-78)

Una acción del Xiria-Ulacia Raúl López

Punto final al sueño del Basket Xiria. El equipo carballés cayó en la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda FEB contra el Ulacia vasco (69-78) y termina así su temporada 2025-26.

El Basket Xiria quiere seguir soñando sin complejos Más información

A pesar de haber perdido este último encuentro, la nota general del curso es más que positiva, ya que el Xiria ha conseguido pasar de 10 a 20 victorias en la temporada regular y clasificarse como segundo de su grupo a la fase de ascenso a Segunda FEB.

El Xiria empezó bien el partido, consiguiendo irse con ventaja de cinco puntos (40-35) al tiempo de descanso. Sin embargo, el Ulacia hizo honor a su fama de equipo rocoso en defensa durante la segunda mitad, en la que secó a los carballeses para dejarlos en tan solo 29 puntos anotados entre el tercer y el último período.

Finalmente, la victoria se marchó rumbo a Zarautz por 69-78, a pesar de los 19 puntos de Carlos Varela y Darnell Snyders para el Xiria. Por los vascos, hasta cuatro jugadores firmaron actuaciones con 11 o más puntos.