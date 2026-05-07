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Baloncesto

La Copa Colegial Coruña establece un nuevo récord de asistencia y de participación

El Maristas se proclamó campeón en categoría femenina al batir en la final al Compañía de María, ganador en chicos al superar al Esclavas

Sergio Baltar
07/05/2026 21:01
Imagen de la final femenina entre el Maristas y el Compañía de María
Imagen de la final femenina entre el Maristas y el Compañía de María
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La Polideportiva de Riazor 2 acogió las dos finales (femenina y masculina) de la Copa Colegial Coruña y, con ello, se terminó otra temporada de éxito para la competición. 

Con la participación de 19 institutos de la ciudad y ayuntamientos cercanos, se consiguió un nuevo récord de participación. Además, desde los primeros partidos las gradas siempre estuvieron prácticamente llenas de público que quería ver el partido de sus compañeros de clase. 

Una competición que tiene mucho tirón entre los jóvenes de la ciudad como así lo demuestra la media de más de 3.000 visualizaciones que tienen los vídeos que suben a sus redes sociales oficiales. 

Lance de la final masculina, que disputaron el Compañía de María y el Esclavas
Lance de la final masculina, que disputaron el Compañía de María y el Esclavas
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En el aspecto deportivo, en categoría femenina, las chicas de Compañía de María, ganadoras del estandarte en 2025, no lograron revalidar el título tras caer en la final ante Maristas, que se llevó el gato al agua en un duelo que puso el broche a la competición (55-48). De esta manera, el trono cambia de manos en una categoría que volvió a demostrar el gran nivel del baloncesto colegial en toda la ciudad. 

Una victoria que el centro educativo de la plaza de Portugal sí se llevó en categoría masculina. El Compañía de María se hizo con el estandarte tras una gran actuación en la final ante el Esclavas (48-70), después de firmar una de las sorpresas del torneo eliminando al Eirís en semifinales. En el partido definitivo, confirmó su gran momento con un baloncesto muy sólido lo llevó a lo más alto del podio. 

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