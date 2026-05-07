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Baloncesto

El coruñés Carlos Martínez y nueve más en la preselección para el Mundial

La selección española defenderá en Varsovia, del 1 al 7 de junio, el título universal conquistado el pasado verano en Mongolia

Chaly Novo
Chaly Novo
07/05/2026 19:13
Acción de Carlos Martínez en la final contra Estados Unidos de la reciente Champions Cup
Acción de Carlos Martínez en la final contra Estados Unidos de la reciente Champions Cup
FIBA
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El coruñés Carlos Martínez, capitán de la selección española de 3x3, es uno de los diez convocados por Pedro Meléndez para la concentración previa a la defensa del título de la Copa del Mundo, torneo universal que albergará Varsovia entre el 17 el 7 de junio. 

Junto con el canterano del Básquet Coruña estarán José Antonio Blázquez (Fuengirola 3x3), Jordi Juanola y Jaume Zanca (Barcelona 3x3/Pando Mataró), Isaac Mayo (Fuengirola 3x3), Fallou Niang (Bàsquet Palma), Ramón Vilá (Tizona Burgos) y dos de los tres jugadores que el pasado verano conquistaron el título en el Mundial de Mongolia, Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3x3; jugó varios meses esta temporada en el Fuenlabrada) y Diego de Blas (Tizona Burgos). Del cuarteto de oro únicamente falta Guim Expósito. 

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Seis de los diez jugadores seleccionados por Pedro Meléndez se encuentran en el top 100 del ranking FIBA, una clasificación que tiene a España en octava posición en el apartado de Federaciones con 6.5 millones de puntos. 

La selección española, reciente subcampeona de la Champions Cup, se concentrará del 11 al 14 de mayo en L’Alqueria del Basket de Valencia. Más tarde, el 25 de mayo, volverá a juntarse antes de viajar, el día 30, a la capital polaca, donde empezará el Mundial en el grupo A, que completan Serbia, Austria, Australia y Madagascar. 

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