El Basket Xiria quiere seguir soñando sin complejos

Héctor Méndez da instrucciones al Xiria durante un tiempo muerto Raúl López

El Calvo Basket Xiria se encuentra ahora mismo en una situación que no le es habitual. Para ellos, las temporadas solían terminar a mediados o finales de abril, pero la de este año todavía continúa, como mínimo, hasta este sábado. Con su segundo puesto en el grupo AB de la liga regular de Tercera FEB, el club carballés ha conseguido meterse en la fase de ascenso a Segunda FEB por primera vez en toda su historia. “Muy por encima de lo esperado. El otro día les decía a los jugadores que la temporada es de 9,5 y ahora a lo que vamos es a ver si sale el 10, pero la temporada es brillante, habiéndole ganado a todos los equipos alguna vez y siendo muy fuertes en casa”, explica el entrenador del equipo, Héctor Méndez.

El Basket Xiria peleará por subir a Segunda FEB Más información

El Xiria fue segundo del grupo AB, lo que le otorga ventaja de campo en la primera eliminatoria, que disputará a partido único en el Vila de Noia el próximo 9 de mayo contra el Ulacia vasco. En caso de ganar ese partido, los carballeses se medirán al vencedor del Baskonia-Perfumerías Avenida. Si el rival fuese el equipo salmantino, el partido volvería a ser en Carballo, si fuese el filial de ACB, sería en Vitoria.

Si el equipo entrenado por Héctor Méndez consigue ganar también ese segundo partido, conseguirá una plaza para la fase final de ascenso, que se celebrará en dos sedes (aún sin definir) entre el 28 y el 31 de mayo. En cada sede habrá dos grupos de cuatro equipos. Los primeros clasificados tras la fase de grupos conseguirán el ascenso a Segunda FEB, mientras que los segundos se enfrentarán entre sí por las últimas dos plazas de ascenso.

Una de las piezas clave en la temporada está siendo el andaluz Carlos Varela, que llegó este verano a Carballo y compagina entrenamientos del Xiria con los del Básquet Coruña gracias a la vinculación entre ambos clubes. “Cuando vine hace dos años (en las filas del Obradoiro Ames), me pareció un equipo súper competitivo que luchaba todos los partidos, con una cultura de esfuerzo y de compañerismo que me llamó bastante la atención. Entonces, este verano se presentó la oportunidad con la opción de compaginar con el Leyma y no me lo pensé dos veces, creía que era un buen sitio para hacer algo grande y lo estamos haciendo”, explica.

Carlos Varela durante un partido con el Xiria Raúl López

El (ahora) base está promediando 18,1 puntos, 7,6 rebotes y 3,6 rebotes con buenos porcentajes de tiro en casi 29 minutos de juego por encuentro. “Me encuentro con mucha confianza, que también es la que me transmite el equipo y el entrenador desde principio de temporada. Si quiero tomar un tiro lo puedo tomar, si veo que tengo que dar este pase, lo doy”, explica Carlos. “Con Carlos encantado. Creo que fue un acierto para las tres partes. Para nosotros, tener un jugador de ese nivel, con esa facilidad para anotar muchas veces cuando hay atascos y cosas así, es brillante. Y para él yo creo que es un crecimiento absoluto, que encima ha jugado mucho más de base de lo que venía jugando”, dice sobre él su entrenador en Carballo.

Uno de sus socios favoritos en el primer tramo de temporada fue un Curtis Larousse que en enero puso rumbo al Bisbal Bàsquet de Segunda FEB. La del interior francés, que promedió 14 puntos y 11 rebotes en 14 partidos en Carballo, no fue la única baja sensible a la que se tuvo que sobreponer el Xiria, ya que también tuvieron la de uno de sus pilares como es Rubén Rey, que sufrió una lesión muscular y tiene complicado llegar al partido del sábado. “Me da muchísima pena porque lleva más de 200 partidos en la categoría y muchos años en este club. Que nunca haya podido jugar estos partidos, que consigamos llegar e igual no lo pueda disfrutar me va a dar mucha pena. Luego, no ha estado en la pista, pero ha sido un modelo de cómo se tiene que comportar un jugador lesionado. Ha estado siempre con el equipo, en entrenos y partidos. Lo hemos perdido en la pista, pero ha seguido aportando”, afirma Héctor.

Rubén Rey entra a canasta con el Xiria Raúl López

Rival rocoso

Los carballeses ganaron catorce partidos en la 2023-24, mientras que el año pasado cayeron hasta los diez y estuvieron luchando por la permanencia hasta el final. Sin embargo, este curso se han disparado hasta los veinte triunfos con tan solo seis derrotas. “Soy de los que piensa que, para hacerlo bien, primero hay que pegársela. Creo que es un poco el paso de los años, la experiencia mía y de jugadores que llevan tiempo en el equipo, hacen que vayas creciendo un poquito año a año. Y este año crecimos mucho de golpe”, explica el técnico.

Enfrente, el Xiria tendrá al Ulacia vasco, un equipo con el que comparte una trayectoria reciente bastante similar en cuanto a crecimiento y resultados el la liga se refiere: tras dos años rondando el 50% de victorias, han conseguido dar el salto hasta el cuarto puesto de su grupo para meterse en las eliminatorias por el ascenso. Además, consiguió ganar sus últimos seis partidos de liga regular y perdió uno de los nueve finales, por lo que llega a este partido, a pesar de las tres semanas de parón, en un buen momento tanto de forma como de confianza.

Los jugadores del Basket Xiria hacen piña Raúl López

Se trata de un club con una historia curiosa, ya que la amplia mayoría de los jugadores que conforman su plantilla han pasado la totalidad de su carrera en el club, creando ese sentimiento de arraigo y pertenencia típico del deporte vasco también en este equipo nativo de la localidad de Zarautz.

“Defensivamente es un equipo top, de lo mejor que hemos visto”, reconoce Héctor Méndez sobre su rival. A pesar de que dio descanso a sus jugadores tras terminar la fase regular hace dos semanas, la pasada ya regresaron al trabajo para preparar este encuentro. “En estas ligas es muy difícil comparar grupos porque no sabes el nivel medio y las estadísticas aisladas no valen del todo. Incluso viendo partidos tampoco es lo más fácil del mundo, al menos para mí, que es la primera vez que me enfrento a esto. Estoy acostumbrando a enfrentarme a equipos conocidos o de los que puedo tener referencias. Esta es la primera vez que vamos a ir un poquito más a ciegas, pero los hemos visto muchísimo”, admite el técnico en la previa de un duelo histórico para el Xiria.